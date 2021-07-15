Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, ночью 15 июля 12-летнего мальчика искали в СНТ «Электроаппарат» и в окрестностях. Он ушёл гулять около пяти часов вечера, а к назначенному времени не вернулся. Родные обошли массив, побывали на ближайших водоёмах, после мать обратилась в полицию. В помощники они взяли служебную собаку Есению — ей на поиски потребовалось чуть более часа.



«Очень быстро нашли. Прямо четко вывела к тому месту, где был сын. Если бы собака не сработала так, то мы бы его искали до утра», — рассказала «Фонтанке» мать мальчика.