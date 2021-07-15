Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, ночью 15 июля 12-летнего мальчика искали в СНТ «Электроаппарат» и в окрестностях. Он ушёл гулять около пяти часов вечера, а к назначенному времени не вернулся. Родные обошли массив, побывали на ближайших водоёмах, после мать обратилась в полицию. В помощники они взяли служебную собаку Есению — ей на поиски потребовалось чуть более часа.
«Очень быстро нашли. Прямо четко вывела к тому месту, где был сын. Если бы собака не сработала так, то мы бы его искали до утра», — рассказала «Фонтанке» мать мальчика.
Есения по запаху одежды вывела к вагончику, установленному на одном из участков садоводства. Там, как сообщают в полиции, мирно спал ребёнок. Мальчик не пострадал, его передали родителям.
По словам матери, сын ушёл гулять с новым другом на год-два старше, когда хватились — выяснилось, что телефон остался дома. Прогулка переросла в приключение с ночёвкой в дачном домике на участке семьи второго мальчика.
«Огромнейшая благодарность девушке-кинологу и её собаке. За то, что не дали нам сойти с ума, пока это чудище не явилось домой, — говорит женщина. — Слава богу, что всё хорошо закончилось».