Добрую самаритянку изнасиловал седой мужчина на севере Петербурга. С ножевым ранением её увезли в больницу

Доброе сердце сослужило плохую службу 34-летней уроженке Самарской области в Петербурге. Она откликнулась на просьбу о помощи и зашла в расселенный дом, где её изнасиловали.



Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около десяти вечера в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что подобрал на улице у дома 4, корпус 2 по Выборгской улице женщину в шоке и в крови. Она только твердила, что её изнасиловали.



Скорая увезла от дома 34-летнюю уроженку Самарской области с травмами головы и резаной раной правой руки в Мариинскую больницу.

