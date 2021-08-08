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Добрую самаритянку изнасиловал седой мужчина на севере Петербурга. С ножевым ранением её увезли в больницу

Полиция нашла в заброшенном доме на Выборгской улице в Петербурге подозреваемого в изнасиловании сердобольной петербурженки

Доброе сердце сослужило плохую службу 34-летней уроженке Самарской области в Петербурге. Она откликнулась на просьбу о помощи и зашла в расселенный дом, где её изнасиловали.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около десяти вечера в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что подобрал на улице у дома 4, корпус 2 по Выборгской улице женщину в шоке и в крови. Она только твердила, что её изнасиловали.

Скорая увезла от дома 34-летнюю уроженку Самарской области с травмами головы и резаной раной правой руки в Мариинскую больницу.

По предварительной информации, женщина рассказала медикам, а потом полицейским, что около девяти вечера она стояла и курила у дома 4, корпус 2 по Выборгской улице. К ней подошел седой мужчина, который представился Иваном, и попросил оказать ему помощь. Он завел женщину в расселенный дом, где избил, а потом изнасиловал под угрозой ножа. Во время сопротивления она также получила ранение в руку.

Уже к часу ночи сотрудники Выборгского УМВД задержали мужчину, который по приметам был похож на обидчика доброй самаритянки — им оказался 42-летний, зарегистрированный на улице Смолячкова. Ранее он был уже судим за кражу, грабеж и покушение на убийство. А с июня 2021 года находится под подпиской о невыезде по делу о грабеже. По предварительной информации, оперативники нашли его среди людей, часто посещающих расселенный дом на Выборгской улице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

chip1
Не добрую, а глупую.
cupuyca
Рецедивист после очередного преступления под подпиской о невыезде 🤦 Дайте угадаю, за износилование получит ограничение свободы на два года?!
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