Добрую самаритянку изнасиловал седой мужчина на севере Петербурга. С ножевым ранением её увезли в больницу

Доброе сердце сослужило плохую службу 34-летней уроженке Самарской области в Петербурге. Она откликнулась на просьбу о помощи и зашла в расселенный дом, где её изнасиловали.
Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне около десяти вечера в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что подобрал на улице у дома 4, корпус 2 по Выборгской улице женщину в шоке и в крови. Она только твердила, что её изнасиловали.
Скорая увезла от дома 34-летнюю уроженку Самарской области с травмами головы и резаной раной правой руки в Мариинскую больницу.
По предварительной информации, женщина рассказала медикам, а потом полицейским, что около девяти вечера она стояла и курила у дома 4, корпус 2 по Выборгской улице. К ней подошел седой мужчина, который представился Иваном, и попросил оказать ему помощь. Он завел женщину в расселенный дом, где избил, а потом изнасиловал под угрозой ножа. Во время сопротивления она также получила ранение в руку.
Уже к часу ночи сотрудники Выборгского УМВД задержали мужчину, который по приметам был похож на обидчика доброй самаритянки — им оказался 42-летний, зарегистрированный на улице Смолячкова. Ранее он был уже судим за кражу, грабеж и покушение на убийство. А с июня 2021 года находится под подпиской о невыезде по делу о грабеже. По предварительной информации, оперативники нашли его среди людей, часто посещающих расселенный дом на Выборгской улице.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.