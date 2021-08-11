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Арестован владелец внедорожника, после «шлепка» которого умер студент ИТМО

Василеостровский районный суд Петербурга не отпустил домой владельца внедорожника с тяжёлой рукой. Следствие настаивает, что, опасаясь за сохранность своего автомобиля, шлепком по студенту он не ограничился.

Как сообщили в пресс-службе суда, 11 августа Вадима Андриянова доставили в суд с ходатайством следователя о заключении под стражу. Согласно материалам дела, застав незнакомца рядом со своим автомобилем ранним утром 9-го числа, он нанёс множественные удары неустановленным предметом в область туловища, причинив тупую травму живота 20-летнему студенту. Тот умер на месте.

Фигурант законопослушен, социально адаптирован и едва ли склонен к побегу: зарегистрирован, женат, воспитывает и содержит несовершеннолетних детей. Вместе с защитником он настаивал, что тяжесть предъявленного обвинения не является основанием для заключения под стражу. Суд просили о домашнем аресте. Андриянова отправили в СИЗО на два месяца, до 10 октября.

20-летний учащийся Университета ИТМО, и преподаватель кружка ракетостроения, умер у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. Мужчина заявлял, что то ли шлёпнул, то ли толкнул юношу, и тот упал. Автомобилист набрал «112» и, пока ждал скорую, услышал, что именно парень делал рядом с его машиной. Студент скончался, в заключении о смерти — остановка сердца. Также судмедэксперты зафиксировали у умершего небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученный в результате удара. К моменту возбуждения дела по статье 111 УК связь между этой травмой и смертью установлена не была.

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Комментарии (22)

Rovesnik_Kommunizma
Бить нельзя!.. Бить же нельзя! Бендер не позволяет! (с)
261782811
Убивают людей из за какого-то железа .
266081655
Типичный представитель глубинного народа - электората партии власти... Сначала бьёт / убьёт, потом думать начинает... Пацан-то в очках - типичный ботаник был.... Грех даже трогать такого....
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