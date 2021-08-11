Арестован владелец внедорожника, после «шлепка» которого умер студент ИТМО

Как сообщили в пресс-службе суда, 11 августа Вадима Андриянова доставили в суд с ходатайством следователя о заключении под стражу. Согласно материалам дела, застав незнакомца рядом со своим автомобилем ранним утром 9-го числа, он нанёс множественные удары неустановленным предметом в область туловища, причинив тупую травму живота 20-летнему студенту. Тот умер на месте.



Фигурант законопослушен, социально адаптирован и едва ли склонен к побегу: зарегистрирован, женат, воспитывает и содержит несовершеннолетних детей. Вместе с защитником он настаивал, что тяжесть предъявленного обвинения не является основанием для заключения под стражу. Суд просили о домашнем аресте. Андриянова отправили в СИЗО на два месяца, до 10 октября.