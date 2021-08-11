ДТП произошло на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что велосипедист решил переехать через дорогу в неположенном месте. Его появление из-за потока транспорта, только стартовавшего со светофора, явно стало сюрпризом для водителя «Мерседеса». Автомобилист вырулил вправо, но столкновения с велосипедистом избежать не смог. А после влетел в автомобили.
По данным полиции, всего в ДТП пострадали пять машин, а одна из них перевернулась на крышу. К счастью, авария обошлась без пострадавших.