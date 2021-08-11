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Камера сняла, как лихой велосипедист устроил замес из пяти машин на Пограничника Гарькавого

Выскочивший перед машиной велосипедист собрал массовую аварию на Пограничника Гарькавого

Причина массовой аварии с «перевертышем», произошедшей днем 11 августа в Красносельском районе Петербурга, попала на камеру видеонаблюдения. Лишь по случайности из-за опасного маневра велосипедиста никто не пострадал.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что велосипедист решил переехать через дорогу в неположенном месте. Его появление из-за потока транспорта, только стартовавшего со светофора, явно стало сюрпризом для водителя «Мерседеса». Автомобилист вырулил вправо, но столкновения с велосипедистом избежать не смог. А после влетел в автомобили.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По данным полиции, всего в ДТП пострадали пять машин, а одна из них перевернулась на крышу. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Athair
Ну вот, теперь есть видео, можно закидать велосипедиста навозом на полном основании. Маневр в нарушение всех мыслимых правил и здравого смысла...

Найти и повесить на него восстановление всех авто! :)
265035094
Типичный велопедрист. Наверное, ему там велодорожку нужно нарисовать
Владислав М
С нашим законодательством водителя авто могут ещё и заставить солидарно с велосипедистом оплачивать ущерб третьим лицам.
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