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Велосипедист спровоцировал «лютый замес» из пяти машин на юге Петербурга

Пять машин пострадали в ДТП на улице Пограничника Гарькавого из-за маневров велосипедиста

«Мерседес» подбил четыре припаркованных машины, одна из них перевернулась. Он спасал жизнь велосипедисту.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 11 августа, массовое ДТП у дома 33 по улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе произошло около 13:00.

Автомобиль «Мерседес», пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом, передвигающимся по проезжей части, совершил столкновение с «Сузуки», «Ауди», «Фольксвагеном» и «Ситроеном». После этого одна из машин перевернулась.

По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

«Фонтанка» писала, что «лютый замес» запечатлели очевидцы, которые не могли взять в толк, как вышло само столкновение на узкой улице, полной припаркованных машин.

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Комментарии (2)

dragvs
С какой скоростью мерсовод летел и что не так с велосипедистом то было? Мерсовод не ожидал что на дороге еще кто-то окажется?
Fradkinshtein
Как как. Разогнатся надо посильнее. И принять что нибуть предварительно. А велосипедист, самокатчик, пешеход всегда найдется.
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