Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 11 августа, массовое ДТП у дома 33 по улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе произошло около 13:00.

Автомобиль «Мерседес», пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом, передвигающимся по проезжей части, совершил столкновение с «Сузуки», «Ауди», «Фольксвагеном» и «Ситроеном». После этого одна из машин перевернулась.



По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.



«Фонтанка» писала, что «лютый замес» запечатлели очевидцы, которые не могли взять в толк, как вышло само столкновение на узкой улице, полной припаркованных машин.

