Российские учёные начали разводить диких клещей для борьбы с сельхозвредителями

Бороться с вредителями сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата в Арктике хотят с помощью диких клещей — их будут разводить в специальных колониях.



Как сообщает 11 августа ТАСС, о нововведении рассказали в компании «Ксенос», которая является резидентом технопарка «Якутия». «Мы начинаем разведение диких клещей для борьбы с вредителями. В Якутии из-за изменения климата начали активно появляться нехарактерные для региона вредители сельхозкультур. В частности, речь идет о паутинном клеще, саранчовых. Клещей для борьбы с вредителями нужно выпускать в закрытый грунт. В среднем одна самка клеща за сутки может съесть до 20 вредителей», — пояснил генеральный директор предприятия, аспирант Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова Евгений Попов.

