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Российские учёные начали разводить диких клещей для борьбы с сельхозвредителями

Бороться с вредителями сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата в Арктике хотят с помощью диких клещей — их будут разводить в специальных колониях.

Как сообщает 11 августа ТАСС, о нововведении рассказали в компании «Ксенос», которая является резидентом технопарка «Якутия». «Мы начинаем разведение диких клещей для борьбы с вредителями. В Якутии из-за изменения климата начали активно появляться нехарактерные для региона вредители сельхозкультур. В частности, речь идет о паутинном клеще, саранчовых. Клещей для борьбы с вредителями нужно выпускать в закрытый грунт. В среднем одна самка клеща за сутки может съесть до 20 вредителей», — пояснил генеральный директор предприятия, аспирант Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова Евгений Попов.

По его словам, компания уже закупила партию клещей и готовится к процедуре размножения. Кроме того, она начинает производство портативных мини-станций для утилизации пластика с помощью жуков zophobas morio в домашних условиях и в офисе. Биотехнологи хотят за счёт своего изобретения популяризировать культуру экологичного мышления, а также Год науки и технологий в России.

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Комментарии (5)

teodor
А потом скажу ковидные клещи появились
blackcatwhitecat
Не пишите глупости, какой борщевик, какие клещи в лесу. Это малюсенькие хищные клещи, которые питаются исключительно фитофагами. Они используются давно, вместо токсичных акарицидов, просто основная проблема с ними - подходящие условия для жизни - определенная температура и влажность. Кроме того, съев всех вредителей, они сами вымирают. Конечно, сх производителям гораздо проще полить все химией, убивающей все живое.
262370901
Помнится великие советские ученые занимались культивированием борщевика Сосновского как силосной культуры, чем это закончилось многие знают.
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