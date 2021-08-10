Фанатов «Ногу свело!» бесплатно пустят на музыкальный фестиваль. Это «бонус» за отмену концертов

Горожане, которые не попали на концерт группы «Ногу свело!» в июле 2021 года из-за ковидных ограничений, могут послушать музыкантов на фестивале «Настроение». О том, что все, у кого есть билеты на перенесённые и не состоявшиеся выступления коллектива, могут бесплатно попасть на праздник в Карелии, стало известно 10 августа из официального обращения лидера бэнда Максима Покровского.
Выступление «Ногу свело!» в Петербурге 2 июля должно было пройти на площадке ROOF PLACE, но было отменено в последний момент. За день до концерта на крыше поклонников собирал Дима Билан, должного внимания антиковидным мерам на встрече уделено не было. Это привело к отмене других событий. После случившегося лидер «Ногу свело!» обвинил певца в неуважении к публике и к коллегам. Позже было решено закончить конфликт «на позитивной ноте».
Музыкальный фестиваль «Настроение» пройдёт на хуторе «Ёлки» в 30 километрах от Сортавалы 14 августа. Праздник — одно из немногих массовых культурных мероприятий, которые всё-таки должны состояться в этом году, несмотря на ситуацию с коронавирусом и многочисленные ограничения. Выступление «Ногу свело!» — завершающее. До этого на сцену поднимутся «Калевала», Башаков BAND, «Калинов мост».