Группа «Ногу свело!» собирает фанатов на петербургской крыше. Отмены не ждут

Едва ли кто-то сейчас может внятно объяснить, что происходит с концертами в Петербурге. Что-то отменяют, что-то переносят аж на осень, а что-то — разрешают. Вот, например, Максим Покровский и группа «Ногу свело!» намерены выступить 2 июля на площадке ROOF PLACE. Мы прямо спросили организаторов: «Точно состоится?» Они ответили: «Точно!» (18+)



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







В соцсетях мероприятия говорится, что концерт пройдет с соблюдением всех необходимых мер, а вместимость площадки соответствует 121-му постановлению правительства Санкт-Петербурга. Что ж, ждем и надеемся.



А пока посмотрим, чем же занималась группа «Ногу свело!» последние полтора года. Работоспособность коллектива поражает: в 2020 году Покровский и компания порадовали нас альбомом «Хочу бодаться!», мини-альбомом «4 стадии карантина», несколькими синглами и live-релизом «30 лет назло шоу-бизнесу» по случаю юбилея группы.

2021 год, впрочем, тоже идет бойко — дискография пополнилась еще одним полноформатником — «Парфюмерия», а на Youtube-канале уже три новых клипа.



Все это говорит о том, что Покровский не просто в строю, а по-прежнему полон сил и идей, будто он пришел в музыку не 30, а 2 года назад. Это поражает и вызывает уважение.

Если и вы чувствуете нечто подобное, то смело идите на концерт — но только если вы хорошо себя чувствуете, носите маску и соблюдаете социальную дистанцию.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

