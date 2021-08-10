Хованского включили в реестр российских физлиц, причастных к экстремизму и терроризму

Информация об этом появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга.



Блогеру, который попал в изолятор за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», не помогли публичные извинения.



Им не поверил и суд, который на прошлой неделе продлил ему срок содержания в СИЗО, хотя Хованский и его защита очень просили изменить меру на домашний арест. Суд больше поверил следствию, которое было уверено, что обвиняемый вне стен казенного учреждения может уничтожить доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.

