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Хованского включили в реестр российских физлиц, причастных к экстремизму и терроризму

Блогер Юрий Хованский попал в реестр российских физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

Информация об этом появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга.

Блогеру, который попал в изолятор за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», не помогли публичные извинения.

Им не поверил и суд, который на прошлой неделе продлил ему срок содержания в СИЗО, хотя Хованский и его защита очень просили изменить меру на домашний арест. Суд больше поверил следствию, которое было уверено, что обвиняемый вне стен казенного учреждения может уничтожить доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня. Дзержинский райсуд Петербурга 10 июня отправил Хованского в СИЗО на 2 месяца.

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Комментарии (4)

Annonym
Эх вы дорогие сограждане совсем вам видать мозги промыли создав почти Идеальное для Тоталитаризма общество потребления .
Которое не помнит Историй Своей страны , не Помнит что в СССР Массовые Репрессий Граждан начинались вот с подобных такому дел .

Поймите же вы Сегодня Приняли Хованского а Завтра или когда то еще Какому то Чиновнику в Госдуме или Вашем региональном Правительстве не понравится что то в Вашем видео или Посте даже если вы говорите правду и не несете Цели что то разжигать , кого то к чему то Подстрекать , выставлять что то в Лучшем свете .
То придут и за вами , это Наглое нарушение и попирание Норм Международного права ! ! !
266108100
Угроза устранена. Расходимся и спим спокойно.
Random_spb
Повезло. Когда выпустят, в любую топовую европейскую страну можно сразу на ВНЖ ехать.
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