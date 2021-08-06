Суд оставил Хованского в СИЗО еще на месяц

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому. Он останется под стражей до 8 сентября. Об этом 6 августа сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Блогер просил отправить его под домашний арест, но правоохранители считают, что обвиняемый может уничтожить доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.
«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — говорится в сообщении.
По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.
В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Дзержинский райсуд Петербурга 10 июня отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.
Позже Хованский принес официальные извинения за «террористическую» песню и заявил, что крайне сожалеет о своем поступке.