Суд оставил Хованского в СИЗО еще на месяц

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому. Он останется под стражей до 8 сентября. Об этом 6 августа сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Блогер просил отправить его под домашний арест, но правоохранители считают, что обвиняемый может уничтожить доказательства с помощью «глубоких познаний» в области IT-технологий.

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — говорится в сообщении.