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Блогер Хованский принес извинения за «террористическую песню»

Блогер Юрий Хованский публично извинился за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Извинения опубликовал 23 июля на своей странице во «ВКонтакте» его друг, тоже блогер, Илья Maddyson Давыдов.

«Мой товарищ Юра Хованский, сидящий сейчас в крестах, просил передать свои извинения всем, кого его песня оскорбила», — пишет Давыдов (орфография и пунктуация оригинала).

Сам Хованский пишет, что крайне сожалеет о своем поступке. «В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинение за то, что спел эту песню», — говорится в письме.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня. Дзержинский райсуд Петербурга 10 июня отправил Хованского в СИЗО на 2 месяца.

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Комментарии (1)

ElenaLeo
Сидит Хованский - пёс хулиганский. Кому это надо?
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