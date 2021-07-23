Блогер Юрий Хованский публично извинился за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Извинения опубликовал 23 июля на своей странице во «ВКонтакте» его друг, тоже блогер, Илья Maddyson Давыдов.
«Мой товарищ Юра Хованский, сидящий сейчас в крестах, просил передать свои извинения всем, кого его песня оскорбила», — пишет Давыдов (орфография и пунктуация оригинала).
Сам Хованский пишет, что крайне сожалеет о своем поступке. «В данный момент я нахожусь в следственном изоляторе и не могу принести извинения на своем канале лично. Но я через друзей хочу разместить в публичном пространстве свои извинения. Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинение за то, что спел эту песню», — говорится в письме.