Блогер Юрий Хованский публично извинился за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост». Извинения опубликовал 23 июля на своей странице во «ВКонтакте» его друг, тоже блогер, Илья Maddyson Давыдов.



«Мой товарищ Юра Хованский, сидящий сейчас в крестах, просил передать свои извинения всем, кого его песня оскорбила», — пишет Давыдов (орфография и пунктуация оригинала).