Дзержинский райсуд Петербурга отправил в СИЗО блогера-миллионника Юрия Хованского по делу о призывах к терроризму и его оправданию.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, блогер заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета.
«Удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения до 9 августа 2021 года», — постановила судья.
Хованский просил домашний арест или запрет определенных действий. Вину он признал частично. Причастность к пропаганде терроризма отрицает.
По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.
Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня.