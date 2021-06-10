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Блогера Юрия Хованского арестовали в Петербурге. Он отрицает причастность к пропаганде терроризма

Суд заключил Хованского под стражу

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Дзержинский райсуд Петербурга отправил в СИЗО блогера-миллионника Юрия Хованского по делу о призывах к терроризму и его оправданию.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, блогер заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета.

«Удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения до 9 августа 2021 года», — постановила судья.

Хованский просил домашний арест или запрет определенных действий. Вину он признал частично. Причастность к пропаганде терроризма отрицает.

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По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

васисуалий
Кто это?
VF812
Что-то жестко его.
СДА
Отлично 👍
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