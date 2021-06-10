Дзержинский райсуд Петербурга отправил в СИЗО блогера-миллионника Юрия Хованского по делу о призывах к терроризму и его оправданию.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, блогер заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета.

«Удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения до 9 августа 2021 года», — постановила судья.

Хованский просил домашний арест или запрет определенных действий. Вину он признал частично. Причастность к пропаганде терроризма отрицает.