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Судья и полицейские выгнали журналистов с процесса над блогером Юрием Хованским

Судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова при поддержке полиции выгнала представителей СМИ с процесса по делу блогера-миллионника Юрия Хованского.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 10 июня судья через своего помощника велела всем журналистам покинуть зал после протокольной съемки. На просьбу объяснить причину изгнания последовал ответ в духе «потому что».

«Можете считать, что процесс пройдет в закрытом режиме, — с улыбкой произнесла помощник. — В зале остаются только хорошие знакомые».

Упрямившихся журналистов выгоняли полицейские из конвоя с излюбленной присказкой о законных требованиях.

Судя по поведению Хованского, он целиком и полностью одобрял селективный отбор.

За закрытыми дверями следователь Синькевич просит Бражникову заключить блогера под стражу, учитывая его «глубокие познания в сфере IT-технологий и возможность удаленного удаления информации с электронных носителей», а также финансовую возможность скрыться из России.

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Хованского просят отправить в СИЗО по 9 августа включительно.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

В песне противопоставляются чеченские мужчины и русские, положительным героем представлен террорист Салман Радуев.

Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня, хотя внимание на песню обратил существенно раньше. Заключение экспертов, увидевших признаки угроз и унижения группы лиц по национальному признаку, а также призывов к насилию и устрашению населения, было готово 22 марта.

Хованский пел на стриме обзорщика Андрея Нарцева (Нифёдова). Запись впервые появилась на Youtube-канале некоего Юрия Паршикова, а в феврале 2021 года ее реинкарнировали в рамках блогерской войны, после чего СК заказал лингвистическую экспертизу текста.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

zlopopik
Неужели сейчас начинают показывать, что место упырей у параши, и они вовсе не являются хозяевами жизни? Понятно, что это должно было начаться, но как всегда - неожиданно.
Набеглов
Они оказывается борются с устрашением населения.
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