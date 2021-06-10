Судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова при поддержке полиции выгнала представителей СМИ с процесса по делу блогера-миллионника Юрия Хованского. Как передает корреспондент «Фонтанки», 10 июня судья через своего помощника велела всем журналистам покинуть зал после протокольной съемки. На просьбу объяснить причину изгнания последовал ответ в духе «потому что». «Можете считать, что процесс пройдет в закрытом режиме, — с улыбкой произнесла помощник. — В зале остаются только хорошие знакомые».

Упрямившихся журналистов выгоняли полицейские из конвоя с излюбленной присказкой о законных требованиях. Судя по поведению Хованского, он целиком и полностью одобрял селективный отбор. За закрытыми дверями следователь Синькевич просит Бражникову заключить блогера под стражу, учитывая его «глубокие познания в сфере IT-технологий и возможность удаленного удаления информации с электронных носителей», а также финансовую возможность скрыться из России.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Хованского просят отправить в СИЗО по 9 августа включительно. По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года обвиняемый подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий. В песне противопоставляются чеченские мужчины и русские, положительным героем представлен террорист Салман Радуев. Уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» СК Центрального района Петербурга возбудил 9 июня, хотя внимание на песню обратил существенно раньше. Заключение экспертов, увидевших признаки угроз и унижения группы лиц по национальному признаку, а также призывов к насилию и устрашению населения, было готово 22 марта.