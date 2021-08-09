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Пьяный мужчина взял машину жены и задавил сидящую на обочине женщину на Народного Ополчения

Всего за минувшие выходные и пятницу, с 6 по 8 августа, в Петербурге произошло 765 ДТП, в том числе 31 с пострадавшими.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего ранним утром воскресенья, 8 августа. Водитель автомобиля был пьян.

Как сообщает 9 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 4 часа утра во дворе дома 173 по проспекту Народного Ополчения 43-летний местный житель наехал на 33-летнюю женщину, сидевшую на обочине. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, машина же принадлежит его жене.

В результате ДТП потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его отпустили под обязательство о явке.

Всего за минувшие выходные и пятницу, с 6 по 8 августа, в Петербурге произошло 765 дорожных аварий, в том числе 31 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД по региону. Травмы получили 33 человека, включая четверых детей. Двое взрослых погибли. В Ленобласти было зафиксировано 248 ДТП, из которых 20 были с пострадавшими. Травмы получили 27 взрослых и трое детей, двое взрослых погибли.

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Похожий случай, но без серьезных последствий, произошел в ночь на 9 августа в Горелово. Нетрезвый мужчина взял машину своей беременной жены, пока та спала, и отправился за добавкой, но увидел полицейский автомобиль, остановился и попытался скрыться бегством.

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Комментарии (2)

Karl_Ivanovich
А "сидящая на обочине" (в 4 утра!), типа, ничего не нарушала и была стекла как трезвышко?
265947515
Не понял, девица сидела на обочине в 4утра? Походу встретились два пьяных одиночества. Отпустить под обязательство о явке, после убийства, хоть и не предумышленного? А вот если бы в машине пластиковый стакан нашли, сразу на два месяца закрыли бы, до выяснения всех обстоятельств.
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