В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с пешеходом, произошедшего ранним утром воскресенья, 8 августа. Водитель автомобиля был пьян.



Как сообщает 9 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 4 часа утра во дворе дома 173 по проспекту Народного Ополчения 43-летний местный житель наехал на 33-летнюю женщину, сидевшую на обочине. Автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения, машина же принадлежит его жене.

В результате ДТП потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Его отпустили под обязательство о явке.