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Пока беременная жена спала, петербуржец поехал за вином, но увидел полицию и решился на странное

На Аннинском шоссе задержан водитель, пытавшийся скрыться бегством

37-летний мужчина минувшей ночью в Горелово (Красносельский район Петербурга) решил съездить в магазин за алкоголем, но по дороге встретил полицию и устроил забег.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», когда жена, находящаяся на 9 месяце беременности, уснула, мужчина взял её «Опель» и отправился за вином. Он выехал с территории СНТ, но тут заметил машину ГИБДД. Не доехав несколько метров до инспекторов ОСБ ДПС, он бросил машину и побежал, надеясь скрыться. Полицейские догнали мужчину, и он придумал объяснение своему поступку — про переход через железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Полицейские почувствовали от него явный запах алкоголя.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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В итоге мужчина был задержан 9 августа около 0:05 на Аннинском шоссе, 76. В отношении него составлены административные материалы:

  • по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования);
  • по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение);
  • по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Мужчину доставили в отдел полиции. Машину забрал собственник.

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Комментарии (11)

tatarin
А что странного в том, что бухой водила попытался скрыться от полиции? Вот если бы полиция скрылась от него или за пузырём в круглосуточный сгоняла... Вот это было бы странно!
firma
Так, а сколько у него было штрафов всего и конкретно за последний год?
covid19
а для чего написано про жену, беременность, 9 месяц???
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