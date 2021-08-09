Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», когда жена, находящаяся на 9 месяце беременности, уснула, мужчина взял её «Опель» и отправился за вином. Он выехал с территории СНТ, но тут заметил машину ГИБДД. Не доехав несколько метров до инспекторов ОСБ ДПС, он бросил машину и побежал, надеясь скрыться. Полицейские догнали мужчину, и он придумал объяснение своему поступку — про переход через железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Полицейские почувствовали от него явный запах алкоголя.
В итоге мужчина был задержан 9 августа около 0:05 на Аннинском шоссе, 76. В отношении него составлены административные материалы:
- по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования);
- по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение);
- по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Мужчину доставили в отдел полиции. Машину забрал собственник.