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Борец вольного стиля Садулаев победил американца в финале и принес России еще одно золото

Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале соревнований по борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпийских игр.

Россиянин не первый раз встречается со Снайдером. Так, в финале чемпионата мира в 2017 году победа осталась за американцем, в 2018-м сильнее был представитель РФ.

Садулаев уже становился олимпийским чемпионом в 2016 году, но в категории до 86 кг.

У сборной Российского олимпийского комитета уже 19 золотых медалей. Сегодня копилка пополнилась первым местом в синхронном плавании. Кроме того, в субботу серебро завоевали в пляжном волейболе и личном многоборье по художественной гимнастике. Последнее уже вызвало скандал, поскольку представители России заявили, что Дину Аверину засудили.

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Комментарии (7)

Riptide
Заборол? Морфологические и синтаксические свойства.
Заборю́ заборо́л, заборо́ла — то же, что побороть.
Все попытки забороть неизвестный недуг пошли прахом, увы.
Александр Набат, «Остров снов», 2015 г.
266108100
Ура-патриоты (а точнее расисты) ваньки и васьки как обычно молчат? Во всех медальных единоборствах - представители РФ это выходцы из различных республик.
ivan5_5e4d10fe646f6
В Росгвврдии - лучшие борцухи! "Военнослужащий спортивной команды при управлении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, старший инструктор по физической подготовке и спорту, младший сержант войск национальной гвардии РФ[11]."
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