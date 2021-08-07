Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера в финале соревнований по борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпийских игр.

🥇🥇 Ох, какая это была борьба! Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) заборол 🇺🇸 Кайла Снайдера со счетом 6:3 и забрал себе второе олимпийское золото! С победой ✊ #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/zUdw9A9Ncy

Россиянин не первый раз встречается со Снайдером. Так, в финале чемпионата мира в 2017 году победа осталась за американцем, в 2018-м сильнее был представитель РФ.



Садулаев уже становился олимпийским чемпионом в 2016 году, но в категории до 86 кг.