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«Судейство было вопиющей несправедливостью». Тренер сборной России прокомментировала серебро Авериной по художественной гимнастике

Тренер сборной России по художественной гимнастике назвала «вопиющей несправедливостью» серебро Авериной на Олимпиаде

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что Дина Аверина не проиграла, а выиграла. Об этом она 7 августа рассказала в интервью телеканалу RT.

«К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью <...> Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде», — заметила тренер.

По ее словам, занявшая первое место представительница Израиля Лина Ашрам совершила «вопиющую ошибку», за которую должны снимать очки (она уронила ленту). Винер-Усманова уверена, что после такого нельзя стать чемпионом в художественной гимнастике. «Это было просто позором», — резюмировала она.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина стала второй. Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

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