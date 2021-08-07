«Судейство было вопиющей несправедливостью». Тренер сборной России прокомментировала серебро Авериной по художественной гимнастике

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что Дина Аверина не проиграла, а выиграла. Об этом она 7 августа рассказала в интервью телеканалу RT.



«К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью <...> Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде», — заметила тренер.



По ее словам, занявшая первое место представительница Израиля Лина Ашрам совершила «вопиющую ошибку», за которую должны снимать очки (она уронила ленту). Винер-Усманова уверена, что после такого нельзя стать чемпионом в художественной гимнастике. «Это было просто позором», — резюмировала она.

