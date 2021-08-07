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Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике. Судьи поставили Аверину второй и отклонили протест

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике

Золото в личном многоборье по художественной гимнастике получила представительница Израиля Линой Ашрам. Об этом 7 августа сообщается на сайте Игр.

Для Израиля победа Ашрам — это первая медаль в этом виде соревнований.

Россиянка Дина Аверина стала второй, а третью строчку заняла представительница Белоруссии Алина Горносько. Тренеры россиянок Дины и Арины Авериных подали протест и попросили пересмотреть результаты, однако получили отказ.

Это первый раз с 1996 года, когда Россия осталась без золота в личном многоборье.

Серебро Авериной стало 64-й медалью сборной Российского олимпийского комитета в Токио. Сегодня вторыми также стали волейболисты.

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Комментарии (4)

265055770
Давно завязывать надо играть с ними в их игры по их "правилам".
firma
Начиная с обруча было ясно, что поступил приказ обеих Авериных мочить, а золото отдать еврейке. Предвзятость в оценках была столь очевидной, что руки опустились у большинства участниц, свидетельством чему лавина протестов от национальных олимпийских комитетов.
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