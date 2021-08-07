Золото в личном многоборье по художественной гимнастике получила представительница Израиля Линой Ашрам. Об этом 7 августа сообщается на сайте Игр.
Для Израиля победа Ашрам — это первая медаль в этом виде соревнований.
Россиянка Дина Аверина стала второй, а третью строчку заняла представительница Белоруссии Алина Горносько. Тренеры россиянок Дины и Арины Авериных подали протест и попросили пересмотреть результаты, однако получили отказ.
Это первый раз с 1996 года, когда Россия осталась без золота в личном многоборье.
Серебро Авериной стало 64-й медалью сборной Российского олимпийского комитета в Токио. Сегодня вторыми также стали волейболисты.