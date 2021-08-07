В финале по пляжному волейболу россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпиады в Токио.
Спортсмены из РФ проиграли со счетом 0–2. Норвежцы в двух сетах набрали по 21 очку, а россияне по 17 и 18.
Красильников в комментарии РИА «Новости» рассказал, что ощущает радость от второго места. Он также отметил, что получил травму в первом сете. «Я получил микротравму, но она не сказалась, я играл с более серьёзными повреждениями», — рассказал спортсмен. Красильников резюмировал, что норвежцы были сильнее «конкретно на данный момент».
Стояновский, в свою очередь, сообщил, что олимпийская медаль была его мечтой с детства. «Это был финал-мечта. Мы рады серебру», — резюмировал он.
Серебро Стояновского и Красильникова стало 63-й медалью для сборной Российского олимпийского комитета. В командном зачете Россия остается на 5-м месте. Кроме того, это первая медаль по пляжному волейболу на Олимпийских играх.