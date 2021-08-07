В финале по пляжному волейболу россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпиады в Токио.



Спортсмены из РФ проиграли со счетом 0–2. Норвежцы в двух сетах набрали по 21 очку, а россияне по 17 и 18.