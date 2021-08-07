FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Россия взяла первую медаль по пляжному волейболу в Токио. Россиянин в «финале-мечте» продолжил играть с травмой

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио

В финале по пляжному волейболу россияне уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпиады в Токио.

Спортсмены из РФ проиграли со счетом 0–2. Норвежцы в двух сетах набрали по 21 очку, а россияне по 17 и 18.

Красильников в комментарии РИА «Новости» рассказал, что ощущает радость от второго места. Он также отметил, что получил травму в первом сете. «Я получил микротравму, но она не сказалась, я играл с более серьёзными повреждениями», — рассказал спортсмен. Красильников резюмировал, что норвежцы были сильнее «конкретно на данный момент».

Стояновский, в свою очередь, сообщил, что олимпийская медаль была его мечтой с детства. «Это был финал-мечта. Мы рады серебру», — резюмировал он.

Серебро Стояновского и Красильникова стало 63-й медалью для сборной Российского олимпийского комитета. В командном зачете Россия остается на 5-м месте. Кроме того, это первая медаль по пляжному волейболу на Олимпийских играх.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ivan5_5e4d10fe646f6
Надо больше денег в спорт вбухивать, будет больше медалей. Не важно что за мкад делается главное престиж страны!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний