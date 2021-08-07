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У России 18-е золото в Токио. Синхронистки победили в командных соревнованиях

Российские синхронистки завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпийских игр в Токио.

Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар получили 196,0979 балла. Второе место у представительниц Китая, а тройку замыкает Украина.

Синхронистки принесли России 18-е золото и 66-ю награду, что позволяет сборной Российского олимпийского комитета удержаться на 5-м месте в командном зачете. Этот день принес РФ серебро в пляжном волейболе и в личном многоборье по художественной гимнастике. Последнее уже вызвало скандал, поскольку представители России заявили, что Дину Аверину засудили.

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