Сборная России по синхронному плаванию победила в командных соревнованиях. Об этом 7 августа сообщается на сайте Олимпийских игр в Токио.
Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар получили 196,0979 балла. Второе место у представительниц Китая, а тройку замыкает Украина.
🥇Российские синхронистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на Олимпиаде 👏 pic.twitter.com/f8fKvyedDE— Дмитрий И. (@dm555888) August 7, 2021
Синхронистки принесли России 18-е золото и 66-ю награду, что позволяет сборной Российского олимпийского комитета удержаться на 5-м месте в командном зачете. Этот день принес РФ серебро в пляжном волейболе и в личном многоборье по художественной гимнастике. Последнее уже вызвало скандал, поскольку представители России заявили, что Дину Аверину засудили.