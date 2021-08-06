Проблему госпитализации детей-инвалидов с родителями будут решать на федеральном уровне

С просьбой решить этот вопрос к Турчаку обратилась председатель регионального отделения организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет в Ростовской области Карина Мирзоева. Она рассказала, что сейчас могут госпитализироваться родители с ребёнком-инвалидом старше четырех лет, однако бесплатное питание и койко-место им не предоставляются.

Партия «Единая Россия» до конца августа намерена внести в Госдуму законопроект о совместной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщает 6 августа пресс-служба «ЕР».

«Это возможно только по медицинским показаниям. При этом нет чёткого понятия, что в этом случае является медицинским показанием, и всё отдается на откуп той организации, которая принимает ребёнка-инвалида», — пояснила Мирзоева.



Родители таких детей говорят, что чаще всего получают отказ в дополнительном койко-месте, им предлагается либо снять жильё рядом с медучреждением или получить койко-место на платных условиях.



Решить на региональном уровне эту проблему невозможно, отметил сенатор.



«Мы это уже обсуждали и с руководством Минздрава, правительством в целом. Считаю, что назрел момент, когда это должно быть отрегулировано. Могу сказать, что внутри нашей фракции мы не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, что не должны разрываться родители, особенно детей с тяжелыми заболеваниями», — сказал Андрей Турчак.



Он подчеркнул, что инициатива не требует того, чтобы быть внесенной в программу партии: «Она может быть реализована уже сейчас».

