FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Проблему госпитализации детей-инвалидов с родителями будут решать на федеральном уровне

Партия «Единая Россия» до конца августа намерена внести в Госдуму законопроект о совместной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, сообщает 6 августа пресс-служба «ЕР».

С просьбой решить этот вопрос к Турчаку обратилась председатель регионального отделения организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет в Ростовской области Карина Мирзоева. Она рассказала, что сейчас могут госпитализироваться родители с ребёнком-инвалидом старше четырех лет, однако бесплатное питание и койко-место им не предоставляются.

«Это возможно только по медицинским показаниям. При этом нет чёткого понятия, что в этом случае является медицинским показанием, и всё отдается на откуп той организации, которая принимает ребёнка-инвалида», — пояснила Мирзоева.

Родители таких детей говорят, что чаще всего получают отказ в дополнительном койко-месте, им предлагается либо снять жильё рядом с медучреждением или получить койко-место на платных условиях.

Решить на региональном уровне эту проблему невозможно, отметил сенатор.

«Мы это уже обсуждали и с руководством Минздрава, правительством в целом. Считаю, что назрел момент, когда это должно быть отрегулировано. Могу сказать, что внутри нашей фракции мы не будем с этим затягивать и постараемся, чтобы такой законопроект был разработан и внесен в этом созыве Госдумы. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, что не должны разрываться родители, особенно детей с тяжелыми заболеваниями», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что инициатива не требует того, чтобы быть внесенной в программу партии: «Она может быть реализована уже сейчас».

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение депутатов фракции «Единой России» об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, на предприятиях торговли и общественного питания. Ранее такая норма действовала только для инвалидов I и II групп.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав М
Если: «... это уже обсуждали и с руководством Минздрава, правительством в целом...", то почему вопрос уже не решён? Отложили вопрос на предвыборный пиар?
altnec
И где ж Вы убогие подлецы раньше то колесили?
Весь срокочередной пропьянствовали, и только теперь опохмелившись слегка образумели остатками извилин.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний