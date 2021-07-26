Дети-инвалиды и их сопровождающие теперь будут обслуживаться в магазинах и кафе вне очереди

Дети-инвалиды и их сопровождающие теперь будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.



Документ вносит изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов, в котором указывалось, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп.

