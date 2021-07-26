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Дети-инвалиды и их сопровождающие теперь будут обслуживаться в магазинах и кафе вне очереди

Дети-инвалиды и их сопровождающие теперь будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов, в котором указывалось, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп.

Согласно новому указу, к этим категориям теперь относятся "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей".

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Комментарии (8)

AndrewBarsik
Страна скатывается в дремучее прошлое. Опять всюду очереди, очереди, очереди. Сначала растоптали робкие ростки демократии и свободы. Теперь всех опять поставят в очереди. Следующий этап: дефицит, "чёрный вход" в магазины, спец. распределители для эффективных менеджеров, которые нас в этот потребительский рай приведут.
266081655
- Мальчик со мной!
- И это - мальчик?!
- Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень...
22ilves
Удивительная страна с удивительными традициями. Почему не видела никаких списков льготников ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в Норвегии?
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