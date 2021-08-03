Замглавы петербургского комитета по строительству может перейти в правительство Ленобласти

Евгений Барановский, заместитель председателя смольнинского комитета по строительству, может занять должность вице-губернатора Ленинградской области. Кресло освобождает Михаил Москвин.
О кадровых перестановках 2 августа сообщили 47news. По данным издания, строительный вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин переезжает в Москву, где возглавит представительство региона в столице. Главным претендентом на место Москвина считается Евгений Барановский. Ранее ему прочили место руководителя областного Госстройнадзора. Сейчас он отвечает за решение проблемы обманутых дольщиков в Смольном.