Госстройнадзор Ленобласти на фоне дела о коррупции может возглавить зампред комстроя Петербурга

Председателю комитета государственного строительного надзора Ленобласти Денису Горбунову предложено уйти с должности. Об этом 26 июня сообщает 47news.
Он подтвердил информацию изданию, ответив, что заявление пока не написано. Официальное оформление кадровых перестановок в правительстве Ленобласти, вызванное уголовным делом о коррупции, произойдёт, скорее всего, в понедельник, 28 июня.
«Серия уголовных дел навлекла коррупционную тень на ведомство, и нельзя так просто это отставить», — поясняет издание со ссылкой на источники в администрации Ленобласти. Особо отмечается количество обманутых дольщиков. Некоторые собеседники утверждают, что «чиновники чуть ли не специально создавали бюрократические препоны бизнесу, желающему помочь в достройке объектов». Некоторые подчинённые Горбунова уже признались во взятках.
По информации 47news, место Дениса Горбунова может занять заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский. Сейчас он отвечает за решение проблемы обманутых дольщиков в Смольном. Предполагается, что новому председателю комитета государственного строительного надзора предстоит завершить все долгострои Ленобласти в срок, обозначенный федеральным правительством — к 2024 году.
Самому Горбунову предложено уйти в ГАУ «Леноблэкспертиза», это подведомственное учреждение Госстройнадзора.