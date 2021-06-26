FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Госстройнадзор Ленобласти на фоне дела о коррупции может возглавить зампред комстроя Петербурга

Председателю комитета государственного строительного надзора Ленобласти Денису Горбунову предложено уйти с должности. Об этом 26 июня сообщает 47news.

Он подтвердил информацию изданию, ответив, что заявление пока не написано. Официальное оформление кадровых перестановок в правительстве Ленобласти, вызванное уголовным делом о коррупции, произойдёт, скорее всего, в понедельник, 28 июня.

«Серия уголовных дел навлекла коррупционную тень на ведомство, и нельзя так просто это отставить», — поясняет издание со ссылкой на источники в администрации Ленобласти. Особо отмечается количество обманутых дольщиков. Некоторые собеседники утверждают, что «чиновники чуть ли не специально создавали бюрократические препоны бизнесу, желающему помочь в достройке объектов». Некоторые подчинённые Горбунова уже признались во взятках.

По информации 47news, место Дениса Горбунова может занять заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский. Сейчас он отвечает за решение проблемы обманутых дольщиков в Смольном. Предполагается, что новому председателю комитета государственного строительного надзора предстоит завершить все долгострои Ленобласти в срок, обозначенный федеральным правительством — к 2024 году.

Самому Горбунову предложено уйти в ГАУ «Леноблэкспертиза», это подведомственное учреждение Госстройнадзора.

Заместителя председателя комитета Госстройнадзора Дмитрия Лобановского как чиновника Ленобласти, отвечающего за долевое строительство, задержали в начале апреля 2021 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Следствие утверждает, что зампред госстройнадзора знал о бедственной ситуации при возведении одного из ЖК Всеволожского района Ленобласти, но никак не отреагировал, и потому застройщик продолжил продавать квартиры, несмотря на отставание от графика в несколько лет. Достраивать этот ЖК теперь придётся государству, на что потребуется несколько миллиардов рублей. Приморский районный суд Петербурга, однако, отказал СК в аресте Лобановского, не увидев доказательств того, что его свободу необходимо ограничивать, и усомнившись в умысле чиновника. Пристально следить за ходом расследования дела пообещал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний