Госстройнадзор Ленобласти на фоне дела о коррупции может возглавить зампред комстроя Петербурга

Председателю комитета государственного строительного надзора Ленобласти Денису Горбунову предложено уйти с должности. Об этом 26 июня сообщает 47news.

Он подтвердил информацию изданию, ответив, что заявление пока не написано. Официальное оформление кадровых перестановок в правительстве Ленобласти, вызванное уголовным делом о коррупции, произойдёт, скорее всего, в понедельник, 28 июня.

«Серия уголовных дел навлекла коррупционную тень на ведомство, и нельзя так просто это отставить», — поясняет издание со ссылкой на источники в администрации Ленобласти. Особо отмечается количество обманутых дольщиков. Некоторые собеседники утверждают, что «чиновники чуть ли не специально создавали бюрократические препоны бизнесу, желающему помочь в достройке объектов». Некоторые подчинённые Горбунова уже признались во взятках.