СК попросил домашний арест для зампредседателя Госстройнадзора Ленобласти, но не убедил ни прокуратуру, ни суд

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 апреля Лобановского доставили для избрания меры пресечения в Приморский районный суд. Следствие вменяет ему два эпизода злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК). Чиновнику предъявлено обвинение, у суда просили для него домашний арест.

«Суд следствию отказал», — рассказали в пресс-службе. Прокуратура также не поддержала ходатайство. Как пишет 47news, надзор не увидел доказательств того, что свободу Лобановского необходимо ограничивать, более того, рассказывают, что есть сомнения и в умысле чиновника.

Зампредседателя Госстройнадзора Ленобласти, в обязанности которого входит следить за долевым строительством, а также помогать в решении проблем обманутых дольщиков, накануне увезли в СК с рабочего места. По версии следствия, при бездействии Лобановского застройщик одного из ЖК во Всеволожске продавал квартиры, несмотря на то, что ход строительства на несколько лет отстаёт от графика. Чиновник якобы скрывал реальную картину, чтобы не испортить показатели эффективности своей работы в подведомственном ему блоке.

