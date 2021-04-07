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Заместитель председателя Госстройнадзора Ленобласти задержан в связи с делом дольщиков

СК пришёл за чиновником Ленобласти, отвечающим за долевое строительство

Сотрудники Следственного комитета увезли прямо с рабочего места зампредседателя Госстройнадзора Дмитрия Лобановского.

О задержании чиновника 7 апреля сообщает 47news. По данным издания, речь идёт о деле, возбуждённом по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями», и связано оно с непосредственными обязанностями Лобановского. Он как заместитель председателя Госстройнадзора обязан следить за долевым строительством, а также помогать в решении проблем обманутых дольщиков.

Как уточняет издание, следствие полагает, что зампред Госстройнадзора знал о бедственной ситуации при возведении одного из ЖК Всеволожского района Ленобласти, но никак отреагировал, и потому застройщик продолжил продавать квартиры, несмотря на отставание от графика в несколько лет. Более того, считают в СК, он скрыл реальную картину происходящего на объекте, пытаясь не испортить показатели эффективности своей работы в подведомственном ему блоке.

Эти действия привели к тому, что теперь жилой комплекс будет достраивать государство, из бюджета потребуется выделить нескольких миллиардов рублей.

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Комментарии (1)

hedgehog_
не успел спрятаться в гатчине. егоб там никогда не нашли.
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