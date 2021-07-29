Убийство матери двоих детей на юге Петербурга стало уголовным делом. Полицейские ищут её сожителя, который провёл в колониях более 15 лет

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, уголовное дело возбуждено по 105-й статье УК РФ (убийство). По подозрению в совершении этого преступления разыскивается 43-летний Николай — мужчина, с которым женщина сожительствовала последние 10 лет. В правоохранительных органах полагают, что он скрылся на принадлежащем погибшей белом автомобиле Mitsubishi Outlander.



Проверка его личности показала, что ранее он неоднократно был судим. В его криминальной биографии: кража, грабёж, разбой, хулиганство, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но уголовное дело по этой статье было прекращено в связи с примирением сторон. В общей сложности из 43 лет своей жизни более 15 он провёл в колониях.



«Фонтанке» также стали известны некоторые результаты работы следственно-оперативной группы на предполагаемом месте преступления. Оттуда на экспертизу отправились следы рук, которые мог оставить возможный убийца, два провода, салфетки, медицинская маска, электронная сигарета, разбитые очки, серьга, одежда, ключ с брелоком, а также смывы крови.



Мать двоих детей нашли мёртвой у дома 15, корпус 2, на Пулковском шоссе, где она проживала вместе с семьёй. В этот момент в трёхкомнатной квартире её ждал ничего не подозревающий сын-шестиклассник, а в столице с друзьями ни о чём не догадывалась дочь-подросток.



Изначально сообщалось, что погибшая после смерти мужа много лет сожительствовала с неким Константином. Однако, по уточнённой информации, это был Николай. За неделю до трагических событий между ними могла произойти ссора, после которой он ушёл.

