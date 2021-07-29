Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, уголовное дело возбуждено по 105-й статье УК РФ (убийство). По подозрению в совершении этого преступления разыскивается 43-летний Николай — мужчина, с которым женщина сожительствовала последние 10 лет. В правоохранительных органах полагают, что он скрылся на принадлежащем погибшей белом автомобиле Mitsubishi Outlander.
Проверка его личности показала, что ранее он неоднократно был судим. В его криминальной биографии: кража, грабёж, разбой, хулиганство, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но уголовное дело по этой статье было прекращено в связи с примирением сторон. В общей сложности из 43 лет своей жизни более 15 он провёл в колониях.
«Фонтанке» также стали известны некоторые результаты работы следственно-оперативной группы на предполагаемом месте преступления. Оттуда на экспертизу отправились следы рук, которые мог оставить возможный убийца, два провода, салфетки, медицинская маска, электронная сигарета, разбитые очки, серьга, одежда, ключ с брелоком, а также смывы крови.
Мать двоих детей нашли мёртвой у дома 15, корпус 2, на Пулковском шоссе, где она проживала вместе с семьёй. В этот момент в трёхкомнатной квартире её ждал ничего не подозревающий сын-шестиклассник, а в столице с друзьями ни о чём не догадывалась дочь-подросток.
Изначально сообщалось, что погибшая после смерти мужа много лет сожительствовала с неким Константином. Однако, по уточнённой информации, это был Николай. За неделю до трагических событий между ними могла произойти ссора, после которой он ушёл.
Убийство матери двоих детей на юге Петербурга стало уголовным делом. Полицейские ищут её сожителя, который провёл в колониях более 15 лет
После обнаружения тела жительницы Московского района Петербурга со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — её сожитель с богатым криминальным прошлым.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, уголовное дело возбуждено по 105-й статье УК РФ (убийство). По подозрению в совершении этого преступления разыскивается 43-летний Николай — мужчина, с которым женщина сожительствовала последние 10 лет. В правоохранительных органах полагают, что он скрылся на принадлежащем погибшей белом автомобиле Mitsubishi Outlander.