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Мать двоих детей нашли мёртвой на юге Петербурга. Неделю назад она могла поссориться с Константином, а ищут Николая

Петербургские полицейские выясняют обстоятельства смерти жительницы Московского района Петербурга. Мать двоих детей нашли мёртвой у дома, в котором она проживала вместе со своей семьёй.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что у дома 15, корпус 2, на Пулковском шоссе найдена женщина без признаков жизни.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала её смерть. Полицейские, которые к тому моменту также работали по указанному адресу, выяснили, что погибшая — 42-летняя жительница дома, у которого её обнаружили. Поднявшись в трёхкомнатную квартиру, в которой она проживала, они нашли её 12-летнего сына, ученика шестого класса. Помимо этого сотрудники полиции установили, что у неё осталась 16-летняя дочь, которая с друзьями находится в Москве.

По предварительной информации, на теле женщины были следы насильственной смерти. Последние десять лет после гибели мужа с ней и её детьми якобы проживал некий Константин. Неделю назад между ними могла произойти ссора, после которой он ушёл.

При этом, по данным «Фонтанки», полицейские разыскивают 43-летнего мужчину по имени Николай, который может передвигаться на белом автомобиле Mitsubishi Outlander.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
фашисты сначала убрали родного отца с дороги, потом ликвидировали и мать, степ бай степ

всё, можно торговать и недвижимостью, и детьми
viking
оставил детей сиротами,
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