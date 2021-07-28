Мать двоих детей нашли мёртвой на юге Петербурга. Неделю назад она могла поссориться с Константином, а ищут Николая

Петербургские полицейские выясняют обстоятельства смерти жительницы Московского района Петербурга. Мать двоих детей нашли мёртвой у дома, в котором она проживала вместе со своей семьёй.



Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что у дома 15, корпус 2, на Пулковском шоссе найдена женщина без признаков жизни.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала её смерть. Полицейские, которые к тому моменту также работали по указанному адресу, выяснили, что погибшая — 42-летняя жительница дома, у которого её обнаружили. Поднявшись в трёхкомнатную квартиру, в которой она проживала, они нашли её 12-летнего сына, ученика шестого класса. Помимо этого сотрудники полиции установили, что у неё осталась 16-летняя дочь, которая с друзьями находится в Москве.