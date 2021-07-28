В Адмиралтейском районе Петербурга горожане обращают внимание на изменившийся цвет гостиницы «Астория» после того, как её освободили от строительных лесов. При этом здание стало молочного цвета только со стороны Исаакиевской площади, где и проводились работы, однако фасад на Большой Морской остался в привычном шоколадном оттенке. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе отеля 28 июля, зданию вернули исторический цвет. «Естественно, это не просто наша прихоть, мы не можем просто взять историческое здание и покрасить его в тот цвет, который захотим. Он подбирался и согласован с КГИОП, работы комитетом направлялись и были приняты. Разница в цветах обусловлена тем, что со времени прошлой реновации появились новые технологии и была проведена расчистка, которая показала оригинальный цвет отеля, и он, как оказалось, другой», — сказали там.

По словам представителя отеля, помимо того, что снимались слои краски, были подняты архивные снимки, благодаря которым стало очевидно, что раньше здание отеля «было серо-розовое». Цвет, как утверждают в пресс-службе «Астории», был признан комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры оригинальным, что также подтвердил и лабораторный анализ.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Со стороны Большой Морской здание пока остается шоколадного цвета, это были прошлые решения, но, по заключению сегодняшнего дня, мы вернулись к оригинальному цвету», — добавил представитель гостиницы.

В настоящий момент, по его словам, идет подготовка к реставрации оставшейся части здания, которую намерены начать уже осенью и завершить в этом году.

«Фонтанка» обратилась в КГИОП за комментарием, но оперативно предоставить информацию там не смогли.

Отель «Астория» был открыт в 1912 году, он является памятником федерального значения, сохранившим свой облик во время блокады. Автором проекта выступил русско-шведский архитектор Йохан Фредрик Лидваль. Сейчас гостиница входит в состав британского гостиничного бренда Rocco Forte Hotels, насчитывающего 11 отелей.

