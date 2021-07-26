Россияне ужасались течению времени. Озвучены лидеры проката на выходных

Триллер «Время» возглавил российский прокат в минувшие выходные. По предварительным подсчётам портала kinobusiness.com, на выходных с 22 по 25 июля фильм М. Найта Шьямалана о пляже, на котором время течёт в разы быстрее и где за несколько часов люди стареют на годы, заработал в прокате порядка 160,4 миллиона рублей.



Второе место в рейтинге заняла «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Первый постковидный супергеройский блокбастер в свой третий прокатный уик-энд собрал в России 51,6 миллиона.

