Россияне ужасались течению времени. Озвучены лидеры проката на выходных

Триллер «Время» возглавил российский прокат в минувшие выходные. По предварительным подсчётам портала kinobusiness.com, на выходных с 22 по 25 июля фильм М. Найта Шьямалана о пляже, на котором время течёт в разы быстрее и где за несколько часов люди стареют на годы, заработал в прокате порядка 160,4 миллиона рублей.
Второе место в рейтинге заняла «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Первый постковидный супергеройский блокбастер в свой третий прокатный уик-энд собрал в России 51,6 миллиона.
«Топ-3» замыкает семейный «Космический джем: Новое поколение» — сиквел успешного фильма 1996 года. Его результат — 48,6 миллиона. Роль главного героя в картине исполнил баскетболист из команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На экране он играет в мяч вместе с мультяшными Багзом Банни, уткой Даффи Даком, утёнком Твити и крольчихой Лолой Банни.