Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В прокате — «Время», новая и, справедливости ради, совсем не редкая работа М. Найта Шьямалана. Когда-то режиссер числился в новых Хичкоках, а его имя фигурировало во всех мыслимых списках самых многообещающих авторов. Его ранняя работа «Шестое чувство» — та самая, с Брюсом Уиллисом, про мальчика, который видел мертвецов, — мгновенно укрепилась в массовой культуре (еще лет пять не было конца пародиям на нее) и получила статус классики едва ли не на следующий день после премьеры.

Правда, достаточно быстро все эти кредиты критического и зрительского доверия Шьямалан, как бы помягче выразиться, разбазарил на всякую ерунду. Поначалу от него ждали кого-то подтверждения репутации — но режиссер раз за разом снимал все более заурядные триллеры, скатываясь в совсем уж нишевый продукт. Каждая его следующая работа была все более обычной и незаметной на общем фоне. Едва ли не единственный момент после «Чувства» и «Неуязвимого», когда имя Шьямалана как-то очистилось от вороха необязательных халтур, наступил после премьеры «Сплита», действительно эффектного и стильного фильма. Правда, и тогда о повторении успеха конца девяностых говорить не приходилось — только о том, что режиссер сделал что-то на своем уровне, а не ниже его.



«Время» — попытка вернуть былую славу, ни больше ни меньше. Для начала, Шьямалан взялся за вполне себе культовый сюжет (правда, на Россию этот статус не распространяется). В основе фильма — комикс швейцарцев Фредерика Питерса и Пьера Оскара Леви «Замок из песка», в свое время ставший суперхитом в мире графических новелл. Понятно, почему: авторы здорово освежили старый-добрый ход, знакомый по детективам Агаты Кристи: тесное пространство, убийство, которое происходит в нем, ограниченное число героев, которые пытаются расследовать происшествие. К тому же, Леви и Питерс поженили этот формат с мистикой, даже притчевостью. На пляже, где происходит действие, время течет быстрее, герои буквально на глазах стареют, их дети молниеносно растут, а выхода из этого мистического пространства нет и вырваться с райского берега не удается.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В экранизации, как и следовало ожидать, Шьямалан ставку делает именно на эту мистику. В центре внимания оказывается именно ускоренное время, молниеносное старение и взросление, которые выглядят на экране действительно мощно: достаточно того, что роли детей играют сразу по два актера, ребенок и подросток.



Главное, что удалось здесь сделать Шьямалану — вернуть навсегда, казалось бы, утерянное умение создавать на экране атмосферу. На нем держалось «Шестое чувство» — и его в помине не было в последующих работах режиссера. Отчасти повезло, извините за каламбур, со временем. «Время» стало одним из очень немногих фильмов, снятых во время пандемии: Шьямалан вывез всю съемочную группу на остров в Доминикане, самоизолировался с ней вдали от цивилизации. И эта замкнутость, камерность самого процесса явно отразилась на результате. В первую очередь, на актерском существовании в кадре.

Автор: Universal Pictures Russia / YouTube

Безусловно, на первом месте здесь оказывается Гаэль Гарсиа Берналь. Образцовый латинский любовник начала нулевых со своей модельной внешностью давно пропал с радаров, от его сахарно-модельной внешности ничего не осталось, а новых ролей как-то не встречалось. «Время» — это и его, Берналя, внушительный камбек в новом обличьи. Он такой же взрывной, темпераментный и подвижный — но уже без эротической «подложки», и роль отца семейства на грани нервного срыва для такого экстерьера просто идеальна. К тому же, Берналю тут найдена отличная партнерша, европейская дива Вики Крипс, снимавшаяся у Андерсона в «Призрачной нити»: одновременно — антипод страстного мексиканца, по-европейскому холодная, сдержанная, немного детская.



Наконец, залогом того, что «Время» как шумный камбек и новый триллер получилось, стал выбор оператора Майка Юлакиса — он снимал многие новаторские ужастики последнего десятилетия, от «Оно» Дэвида Роберта Митчелла до «Нас» Джордана Пила. Кому еще делать принципиально новый мистический триллер, если не изобретателю нового ужастика! Очевидно, Юлакис с этой задачей вполне легко справляется, нагнетая атмосферу клаустрофобичностью пейзажей, панорамами пещер, скалистых ущелий, воды, заполняющей все пространство кадра.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Время» получилось даже лучше, чем «Шестое чувство» (если такая задача вообще ставилась перед группой — что вряд ли). Там, все-таки, все держалось на одном-единственном финальном открытии (вдруг есть на свете счастливцы, которые фильма не видели — так что не буду раскрывать интригу), остальное пряталось в тени. Здесь больше совершенства и задора первооткрывателя. Шьямалан искренне перепридумывает жанр триллера заново, упивается мистикой, визуальными эффектами, трюками, которые выделывает Юлакис. И вот это — прямо-таки чудо: старики с тридцатилетним опытом редко испытывают такой азарт по отношению к собственным творениям, и не заразиться им трудно.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»