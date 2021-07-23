Статья подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова пропала с сайта «Ведомостей»

Материал журналиста Ивана Сафронова о практике следствия по делам о госизмене и шпионаже пропала с сайта «Ведомостей», где она была опубликована утром 23 июля.



На месте материала появляется сообщение об «ошибке 404». Напомним, Иван Сафронов сам находится в СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. В статье он сообщил, что не собирается идти на сделку со следствием, а подобные дела у силовиков якобы «поставлены на конвейер». Подробнее о материале Сафронова читайте на «Фонтанке».



Обновление. Вскоре сайт «Ведомостей» перестал открываться полностью, при заходе на него выдает ошибку 502 Bad Gateway.