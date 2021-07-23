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Статья подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова пропала с сайта «Ведомостей»

Материал журналиста Ивана Сафронова о практике следствия по делам о госизмене и шпионаже пропала с сайта «Ведомостей», где она была опубликована утром 23 июля.

На месте материала появляется сообщение об «ошибке 404». Напомним, Иван Сафронов сам находится в СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. В статье он сообщил, что не собирается идти на сделку со следствием, а подобные дела у силовиков якобы «поставлены на конвейер». Подробнее о материале Сафронова читайте на «Фонтанке».

Обновление. Вскоре сайт «Ведомостей» перестал открываться полностью, при заходе на него выдает ошибку 502 Bad Gateway.

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Комментарии (4)

Arkos
В Кремле заявили , что статья включена в дайджест для депутатов.
Репост статьи можно увидеть во всех российских СМИ.
Никто ничего не удалял.
Статья откровенно слабенькая.
Oleg_I
Бунт в Ведомостях был подавлен к обеду. Думаю, кому-то этот смелый поступок стоил работы.
SapienS_Spora_Grib...
Что и доказывает нелепость слов государственного изменника.
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