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Планерный путепровод ограничат до начала августа, а Ковенский переулок закроют до середины октября

Новые ограничения движения транспорта из-за дорожного ремонта и прокладки теплосети вступят в силу в Петербурге в ближайшие дни. В Приморском районе они продлятся до начала августа, а в центре — до середины осени.

Как сообщает 19 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23:00 20 июля до 23:00 24 июля и с 6:00 26 июля до 6:00 7 августа будет ограничен проезд по Планерному путепроводу. ООО «Артстройгрупп» будет ремонтировать там дорожное покрытие.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 21 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Ковенскому переулку от улицы Радищева до улицы Маяковского. ООО «Инженерная Платформа» переходит на следующий этап работ по прокладке теплосети. Кроме того, с 21 по 27 июля будет закрыт проезд по улице Чехова у дома 9.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Ранее «Фонтанка» писала, что до конца июля из-за коммунальных работ и ремонта дороги будет ограничено движение транспорта по проспектам Энгельса и Обуховской Обороны, а также на Выборгском шоссе.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (3)

Wert
Калининский ,вообще, на хрен можно засыпать А вот Планерный -это п****
Peshekhod
А у них нет желания чем закрывать Планерный путепровод достроить наконец его вторую половину?
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