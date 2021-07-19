Как сообщает 19 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23:00 20 июля до 23:00 24 июля и с 6:00 26 июля до 6:00 7 августа будет ограничен проезд по Планерному путепроводу. ООО «Артстройгрупп» будет ремонтировать там дорожное покрытие.
С 21 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Ковенскому переулку от улицы Радищева до улицы Маяковского. ООО «Инженерная Платформа» переходит на следующий этап работ по прокладке теплосети. Кроме того, с 21 по 27 июля будет закрыт проезд по улице Чехова у дома 9.
Ранее «Фонтанка» писала, что до конца июля из-за коммунальных работ и ремонта дороги будет ограничено движение транспорта по проспектам Энгельса и Обуховской Обороны, а также на Выборгском шоссе.