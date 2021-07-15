Работы на коммуникациях и ремонт дороги во второй половине июля потеснит водителя на крупных автомагистралях Петербурга. В основном ограничений добавят северу города, в том числе перекроют еще часть проспекта Энгельса.
Как сообщает 15 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 16 по 23 июля закроют движение по проспекту Энгельса в направлении от улицы Асафьева к проспекту Просвещения и по улице Асафьева в направлении от улицы Композиторов к проспекту Энгельса. Объехать можно будет по проспекту Энгельса, улицам Асафьева, Композиторов и Хошимина и затем проспекту Просвещения. Там АО «МегаМейд» продолжает прокладывать теплосеть.
С 17 по 30 июля из-за ремонта проезжей части в зоне трамвайных путей будет ограничено движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Володарского моста до Фарфоровской улицы. До 16 июля там ремонтируют участок от улицы Шелгунова до Володарского моста. Работы ведет ООО СК «Орион плюс».
На тот же период, с 17 по 30 июля, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ограничит проезд на Выборгском шоссе. На участке от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса будут прокладывать инженерные сети, а у дома 449 в Парголово — водопровод.