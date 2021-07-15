Работы на коммуникациях и ремонт дороги во второй половине июля потеснит водителя на крупных автомагистралях Петербурга. В основном ограничений добавят северу города, в том числе перекроют еще часть проспекта Энгельса.



Как сообщает 15 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 16 по 23 июля закроют движение по проспекту Энгельса в направлении от улицы Асафьева к проспекту Просвещения и по улице Асафьева в направлении от улицы Композиторов к проспекту Энгельса. Объехать можно будет по проспекту Энгельса, улицам Асафьева, Композиторов и Хошимина и затем проспекту Просвещения. Там АО «МегаМейд» продолжает прокладывать теплосеть.