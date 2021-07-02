В Невском районе Петербурга 3 июля стартует ремонт дорожного покрытия на проспекте Обуховской Обороны. Движение будут ограничивать только в зоне работ.
Как сообщает 2 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 3 по 16 июля будут менять дорожное покрытие в зоне трамвайных путей по проспекту Обуховской Обороны на участке от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке с Шлиссельбургским проспектом. После этого дорожники перейдут к ремонту проезжей части и тротуаров. Ограничения движения с 3 по 16 июля будут введены только в зоне производства работ.
Ремонт проспекта Обуховской Обороны ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Асфальт заменят на всем протяжении проспекта Обуховской Обороны, кроме уже отремонтированного ранее участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных. В общей сложности будут приведены в порядок 5,43 километра дороги. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс» за 416,2 миллиона рублей.