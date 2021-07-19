Новые правила посещения кинотеатров хотят ввести в России

Российские кинотеатры могут наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты.



Как сообщает 19 июля «Российская газета», по словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, соответствующий проект правительства РФ утверждает базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей.



«Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок <…> на курение, в том числе и на электронные сигареты <…> не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала», — пояснил эксперт, уточнив, что ограничения касаются людей, представляющих собой «источник антисанитарии».

