Спасайте свои грядки: почему у огурцов желтеют листья и что с этим делать

Чтобы листья у огурцов были красивого зеленого цвета, за ними надо внимательно следить Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







Мало просто отрезать пожелтевшие листья огурцов. В некоторых случаях работает, конечно, и такой метод, но, возможно, ваши огурцы это уже не спасет. Из-за чего они начинают желтеть и сохнуть, к чему это может привести и как этого избежать, нам рассказали инженер-дендролог и садовод со стажем. Недостаток света

Если вы соблюдаете все правила выращивания, но нижние листья на огуречных плетях пожелтели или побледнели, значит вашей рассаде не хватает света. Это естественный процесс, и на здоровье и плодоносность он особенно не влияет. Единственное, увядшие листья нужно вовремя удалить, чтобы они не загнили и не спровоцировали заболевание.



Солнечный ожог

Желто-оранжевые пятна на листьях могут появиться из-за палящего солнца. Особенно, если при этом на ботву попадают капли воды. Чтобы этого избежать, нужно поливать и опрыскивать огурцы утром или вечером. В случае тепличного выращивания огурцов, парник необходимо регулярно проветривать. Тогда конденсат не будет оседать на наземных частях растения.

Недостаток или переизбыток влаги

Если в обычные дни огурцы можно поливать два-три раза в неделю, то в жаркие и засушливые — каждый день. Утром или вечером, но никак не в разгар дня, когда температура воздуха достигает пиковых показателей.

— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — все это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — говорит инженер-дендролог Татьяна Русанова. — Капли на листьях могут спровоцировать развитие гнили. Избыток влаги приводит к загниванию корневой системы и стебля, вследствие этого растение не получает достаточного количества питательных веществ и воды, и листва желтеет. Пересыхание грунта также пагубно отражается на состоянии и цвете листьев. Обезвоживание проявляется в изменении окраски, постепенном увядании и усыхании зеленой массы. Если такое произошло, полив осуществляют часто и небольшими порциями.



Еще одной причиной пожелтения листьев может быть низкая температура воды. Дело в том, что корневая система плохо всасывает слишком холодную воду, и та просто застаивается. Минимальная температура воды, которой вы поливаете огурцы, не должна быть ниже +19 °С .

— Из скважины напрямую поливать нельзя — там температура воды может быть 7–9 градусов, это не пойдет на пользу растениям. Можно набрать ее в бочки и дать отстояться, прогреться на солнышке. Как правило, те, у кого есть скважины, об этом знают, — говорит Татьяна Русанова. — Еще одна проблема со скважиной — вода бывает подсолена. Это видно после полива, вокруг растений появляется легкий белесый налет. Проблема в том, что растения впитывают воду тоненькими волосками, а соль оседает на этих волосках, и они впитывают хуже. В результате растения плохо растут, желтеют.

Грибковые заболевания

Лист огурца желтеет и сохнет из-за таких грибковых заболеваний как фузариоз, антракноз, пероноспороз.

— При фузариозе поражается сосудистая система растения. Если сделать срез стебля или листа, отчетливо видно потемневшие сосудики, — говорит инженер-дендролог Татьяна Русанова. — Также загнивают прикорневая шейка и корни, стебель становится бурым, истончается, листва бледнеет и вянет. Развитию антракноза способствует повышенная влажность воздуха. Помимо побуревших стеблей, симптомами антракноза являются желтые или коричневатые пятна, расположенные по краям листовой пластины и между жилками. Этому заболеванию особенно подвержены культуры, выращиваемые в парнике. При пероноспорозе, ложной мучнистой росе, можно наблюдать пожелтение не только листьев, но и молодых побегов и зеленцов. Листья заворачиваются, на них проступают светлые пятна, которые со временем приобретают бурую окраску. Пероноспороз обычно проявляется в конце весны при затяжных дождях и относительно холодной погоде.

При выращивании в парнике растение рискует заразиться грибками Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Кроме грибковых заболеваний, листья могут пожелтеть из-за угловой пятнистости листьев — этой бактериальной инфекции подвержены огурцы и в открытом грунте, и в теплице. Узнать это заболевание легко по пятнами медового оттенка на семядольных листьях, темно-коричневым участками с внешней стороны листовой пластины, мутным выделениям на оборотной стороне и мокнущим язвам на завязях, стеблях и молодых побегах.

Вредители

Самые большие любители огурцов — бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка и трипс. И у каждого из них свое время активности и своя, так сказать, область работы. Бахчевая тля на огурцах появляется чаще всего в июле и августе. Полчища маленьких насекомых поселяются на тыльной стороне листьев, на молодых побегах, соцветиях и завязях. Эти вредители питаются растительным соком, а пораженные участки сначала желтеют, затем скручиваются и засыхают. Если заметили на огурцах этих паразитов, эксперты советуют обработать посадки настойкой острого перца, табачной пыли, хозяйственного мыла и золы.



— Ингредиенты настаиваются в десяти литрах воды в таких пропорциях: 10 граммов молотого красного перца, 200 граммов табачной пыли, две столовые ложки мыла и столько же древесной золы. Опрыскивать листву нужно дважды с интервалом в неделю, — рассказывает садовод Лидия Шляпникова.

Паутинный клещ поражает и открытые посадки, и растения в парнике. Эти буро-рыжие мелкие (не больше 0,5 миллиметра) вредители селятся обычно на оборотной стороне листовой пластины. Чтобы бороться с ними, важно поддерживать определенные условия, при которых развитие и размножение насекомых замедлится, а то и вовсе прекратится. Например, температура в парнике не должна превышать 32 °С , а относительная влажность должна быть на уровне 80–85%.

— Скрученные пожелтевшие листья вкупе с засохшими бутонами и погибшими завязями могут свидетельствовать о присутствии такого вредителя огурцов, как белокрылка, — говорит Лидия Шляпникова. — В теплой и влажной среде теплицы эта небольшая бабочка плодится с невероятной скоростью, поэтому при первых же симптомах необходимо незамедлительно начать борьбу с этим насекомым, чтобы спасти урожай. Явные признаки белокрылки — мутноватые капли на поверхности листьев, сажистый грибок, многочисленные кладки яиц на обороте листа.



Еще один вредитель — трипс — размещается на нижней части молодых листьев и питается соком растения, делая микроскопические проколы в листовой пластине. В месте прокола появляются небольшие желтоватые или серебристые кружки, которые со временем сливаются. Из-за этого насекомого значительно замедляется развитие огурца, что негативно сказывается на будущем урожае. Если вы заметили трипса достаточно рано, в борьбе с ним можно обойтись народными средствами. Например, настойками чистотела, чеснока или табака (из расчета 100 граммов на один литр воды). А если вредители уже давно поселились на огурце, без инсектицидов не обойтись.

Нехватка питательных элементов

Изменение цвета и структуры листьев может говорить о нехватке тех или иных питательных веществ. При дефиците азота в почве у листьев огурца пропадает сочный зеленый оттенок, они скручиваются.

— Чтобы этого избежать, нужно строго следовать календарю подкормок. На каждой стадии развития растению нужны определенные элементы, — говорит Лидия Шляпникова. — Первый раз огурцы подкармливают, когда у рассады сформируются два-три настоящих листочка. Для этого подойдут готовые средства для рассады, которые нужно разводить строго по инструкции. Некоторые садоводы вносят навоз. Главное не переборщить с дозировкой, поскольку это приведет к ожогу корневой системы. Нельзя удобрять огурцы конским навозом, поскольку он содержит большое количество аммиака. При разложении образует нитраты, которые будут накапливаться в плодах. Из органики огурцы лучше всего воспринимают настой коровяка, он содержит азот, медь, серу, железо и калий.



Второй раз огурцы получают подкормку во время пересадки рассады на постоянное место. Для этого готовят раствор на основе хлористого калия, аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата. На любой стадии развития огурцам не помешает раствор древесной золы. Его готовят из расхода 250 граммов на 10 литров воды. Если огуречные листья начинают желтеть по краю, особенно в нижней части плети, это свидетельствует о недостатке калия. Чтобы устранить проблему, огурцы нужно подкормить удобрением с большим содержанием этого элемента.

Чаще всего огурцы сажают в теплицу, чтобы избежать переохлаждения растения Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







Переохлаждение

Наиболее чувствительна к изменению температуры корневая система растения. Из-за слишком низких температур корни работают не в полную силу, и огурец не получает достаточного количества питательных веществ. Отсюда и пожелтение листвы. Чтобы этого избежать, огурцы рекомендуют сажать в теплицу, либо выбирать сорта и гибриды, рекомендованные к выращиванию в определенном регионе и отличающиеся хорошей холодостойкостью.

Повреждения корней

Механическое повреждение корней — ещё один повод для пожелтения листьев. Рассаду нужно высаживать на постоянное место, стараясь не затронуть нежные корни. Хорошо себя зарекомендовали торфяные горшочки, которые помещаются в лунку вместе с земляным комом, что позволяет не затрагивать корневую систему. Повредить корни, расположенные близко к поверхности, можно при рыхлении и прополке сорняков. Панацеей от этого будет мульчирование грядок. Старение

По мере роста и развития огурца в нижних (самых старых) листьях обменные процессы протекают медленнее. Растение тратит силы на новые молодые побеги, на цветение и плодоношение, а нижние листья не получают достаточного количества питательных веществ и отмирают. Если в середине–конце лета листва у корней пожелтела, значит она отжила свое. Отмершие листья лучше сразу сжечь, чтобы они не стали причиной вспышки грибковых заболеваний.

