FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +26
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
7
Печать

Из Фонтанки в Петербурге достали половину мужского туловища с ногами

Плывущий по Фонтанке труп заметили жители Петербурга в четверг днём. При извлечении тела из воды выяснилось, что это мужчина, точнее, его половина.

Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, около четырёх часов дня накануне от диспетчера 01 поступило сообщение о теле в воде в районе дома 168 по набережной Фонтанки. Прибывшие на место оперативники обнаружили у плавучей платформы нижнюю половину мужского трупа — часть туловища, таз, ноги. Погибший был одет в коричневые шорты с синими полосками.

Обстоятельства выясняются.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Cashmare
коричневые шорты с синими полосками, какая безвкусица
Lou_Mumba
Фонтанке на постоянную работу в пару к человеку с дипломом журналиста с руками требуется редактор-корректор. Наличие работающей головы с мозгом - обязательное условие.
Rovesnik_Kommunizma
"Погибший был одет в коричневые шорты с синими полосками."
Медсестра: Профессор, больной перед смертью вспотел.
Профессор: Это хорошо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний