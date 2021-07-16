Из Фонтанки в Петербурге достали половину мужского туловища с ногами

Плывущий по Фонтанке труп заметили жители Петербурга в четверг днём. При извлечении тела из воды выяснилось, что это мужчина, точнее, его половина.



Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, около четырёх часов дня накануне от диспетчера 01 поступило сообщение о теле в воде в районе дома 168 по набережной Фонтанки. Прибывшие на место оперативники обнаружили у плавучей платформы нижнюю половину мужского трупа — часть туловища, таз, ноги. Погибший был одет в коричневые шорты с синими полосками.



Обстоятельства выясняются.

