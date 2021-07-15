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С набережных Невы такое не увидишь. Полюбуйтесь на строй кораблей и подлодок в заливе

В Петербурге на воде и в воздухе прошла репетиция парада ВМФ

Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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На Кронштадтском рейде рано утром 15 июля прошла репетиция Главного военно-морского парада. В тренировочном строю в Финском заливе приняли участие 12 кораблей и четыре подводные лодки, включая корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Фотокорреспондент «Фонтанки» с катера наблюдал за движением водных, а затем и воздушных судов.

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Открывали колонну корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», за ним шли корабли «Уренгой», «Минск», «Петр Моргунов», «Гремящий» и другие. Закрывали — четыре дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка»: «Владикавказ», «Краснодар», «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».

Ксения ПотееваФонтанка.ру».

По словам главного штурмана Балтийского флота — капитана первого ранга Андрея Арзамасцева, в ходе репетиции достигнуты хорошие показатели по удержанию кораблей в строю и прохождению контрольных точек по заданному времени. «Заданная скорость движения парада — 9 узлов, дистанция между кораблями — полтора кабельтовых. Особенность парада в этом году в том, что все корабли разного класса, разного водоизмещения. Отличается он и количеством кораблей», — сказал он.

Помимо этого 20 боевых кораблей в ночь на четверг репетировали проход по Неве от Благовещенского до Троицкого моста.

В параде примут участие не только корабли и катера, но и воздушная техника. Около полудня самолеты, как и накануне, рассекали воздушное пространство в центре города.

Автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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Многие горожане оказались уже подготовлены и не так сильно, как вчера, испугались мощного гула истребителей.

автор видео Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. Концерт в честь праздника не состоится из-за ситуации с COVID-19. В преддверии мероприятия военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд. Трансляция парада, как писала «Фонтанка», до конца июля перекроет движение в центре города.

Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

260650801
главное, чтобы на самом параде не обосрались...
Vahmistroff
Я "полюбуюсь" из машины, когда по пути с работы буду стоять в огромной пробке, вызванной 2-х недельным перекрытием одной из основных центральных магистралей города.
265947515
Лишь бы у них ничего не затонуло. У нас и корабли при буксировке тонули и плавучие краны и куча аварий на подводных лодках с трупами.
Вообщем, каждый должен заниматься своим делом. Флот должен повышать боеготовность на учениях а не красоваться, чай не на подиуме.
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