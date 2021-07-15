На Кронштадтском рейде рано утром 15 июля прошла репетиция Главного военно-морского парада. В тренировочном строю в Финском заливе приняли участие 12 кораблей и четыре подводные лодки, включая корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана. Фотокорреспондент «Фонтанки» с катера наблюдал за движением водных, а затем и воздушных судов.
Открывали колонну корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», за ним шли корабли «Уренгой», «Минск», «Петр Моргунов», «Гремящий» и другие. Закрывали — четыре дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка»: «Владикавказ», «Краснодар», «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».
Ксения Потеева/»Фонтанка.ру».
По словам главного штурмана Балтийского флота — капитана первого ранга Андрея Арзамасцева, в ходе репетиции достигнуты хорошие показатели по удержанию кораблей в строю и прохождению контрольных точек по заданному времени. «Заданная скорость движения парада — 9 узлов, дистанция между кораблями — полтора кабельтовых. Особенность парада в этом году в том, что все корабли разного класса, разного водоизмещения. Отличается он и количеством кораблей», — сказал он.
Помимо этого 20 боевых кораблей в ночь на четверг репетировали проход по Неве от Благовещенского до Троицкого моста.
В параде примут участие не только корабли и катера, но и воздушная техника. Около полудня самолеты, как и накануне, рассекали воздушное пространство в центре города.
Автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Многие горожане оказались уже подготовлены и не так сильно, как вчера, испугались мощного гула истребителей.
автор видео Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. Концерт в честь праздника не состоится из-за ситуации с COVID-19. В преддверии мероприятия военные продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд. Трансляция парада, как писала «Фонтанка», до конца июля перекроет движение в центре города.