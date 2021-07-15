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Трансляция военно-морского парада до конца июля перекроет Адмиралтейский проезд и набережную

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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Движение транспорта в районе Адмиралтейства в центре Петербурга перекроют почти на две недели. Ограничения связаны с проведением телевизионной трансляции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.

Как сообщает 15 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, движение будет прекращено:

  • с 0:00 17 июля до 21:00 28 июля — по Адмиралтейскому проезду;
  • с 0:00 17 июля до 6:00 29 июля — по Адмиралтейской набережной.

Напомним также, что сегодня, 15 июля, в связи с репетицией парада с 19:00 до 22:00 будет также закрыт проезд по Адмиралтейской набережной и проезду, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Комментарии (14)

Brevnault
"Военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля, станет самым масштабным в новейшей истории. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС."

Значит, и перекрытия должны быть самыми масштабными в новейшей истории! Есть чем гордиться.
Dimitry Antonov
Все торжественные и праздничные мероприятия, организуемые и проводимые властями в последние годы, для горожан напоминают свадьбу для лошади - морда в цветах, а жопа в мыле.
efela
Как можно из-за трансляции 1 день закрыть на 2 недели часть города?
Мы вообще не мешаем пацанам развлекаться? Может вообще никого в центр не допускать - оставить его им для разных праздников?
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