Движение транспорта в районе Адмиралтейства в центре Петербурга перекроют почти на две недели. Ограничения связаны с проведением телевизионной трансляции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.

Как сообщает 15 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, движение будет прекращено:

с 0:00 17 июля до 21:00 28 июля — по Адмиралтейскому проезду;

с 0:00 17 июля до 6:00 29 июля — по Адмиралтейской набережной.

Напомним также, что сегодня, 15 июля, в связи с репетицией парада с 19:00 до 22:00 будет также закрыт проезд по Адмиралтейской набережной и проезду, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.