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«Мог немного ошибиться». Комздрав прокомментировал заниженную втрое статистику COVID-19 в Петербурге

Комитет по здравоохранению прокомментировал слова заместителя председателя комитета Сараны о заболеваемости в Петербурге

Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга отреагировала на публикацию «Фонтанки» о заниженной втрое статистике заболеваемости COVID-19. По мнению ведомства, зампредседателя комитета Андрей Сарана «мог немного ошибиться».

В июльском подкасте радио «Комсомольская правда» чиновник рассказал о формуле, по которой высчитывалось необходимое для города количество привитых. В декабре число всех зарегистрированных заболевших умножили на пять (предполагаемая доля бессимптомных), получили 2 миллиона, взяли от результата 60 % и вышли на 1,2 миллиона человек, которых требуется вакцинировать. Со слов Сараны следовало, что в декабре число зараженных втрое превосходило официальные данные — 400 тысяч против 140 тысяч.

В комитете по здравоохранению выступление зампреда прокомментировали так:

«Вы полную чепуху написали. Ждем опровержения. Работа [по расчету формулы, вероятно] началась в самом конце декабря, а не начале, как вы придумали. Итоговая презентация была вообще 27 января. Расчет был на 300 тысяч переболевших. [Андрей Сарана] мог немного ошибиться. В памяти все цифры тяжело держать».

Отметим, что расчет формулы по 300 тысячам переболевших приводит к показателю не 1,2 миллиона человек, а 900 тысяч. Но именно 1,2 миллиона попали в официальный план Смольного по вакцинации.

Приведем полную цитату Андрея Сараны в подкасте «Комсомольской правды». Прослушать его выступление можно по ссылке.

«Еще в декабре [2020 года], когда президент объявил о массовой вакцинации, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, возник вопрос о вакцинации 60 процентов населения. Возник вопрос: 60 % от кого считать? От 5,4 миллиона жителей Петербурга? От взрослого населения 4,5 миллиона? Или мы считаем от не переболевших и не имеющих противопоказаний? Это практически миллиона два. Межведомственная рабочая группа под руководством академика Шляхто предложила формулу правительству Санкт-Петербурга, по которой получилась цифра 1 миллион 200 тысяч. Как она получилась? Мы взяли из регистра всех на тот момент — повторю, это был декабрь — заболевших. Умножили это число на пять, потому что предполагалось, что примерно одна пятая — это те, кого мы выявили с помощью ПЦР-тестов и госпитализировали, а четыре пятых все-таки были бессимптомными. Мы вычли из этой суммы всех беременных и кормящих, всех тех, у кого были серьезные коморбидные заболевания, то есть тяжелые побочные, вычли детей всех и умножили на 0,6. И получили [цифру коллективного иммунитета] 1,2 миллиона».

Накануне «Фонтанка» написала о «дагестанском отскоке» Петербурга — по официальным данным, больных осталось 700 человек при занятых 10 тысячах коронавирусных койках. Сегодня Смольный снова удивил статистикой. В городе перестали выздоравливать — темпы выписки сократились за сутки в 74 раза. Иначе численность выздоровевших и умерших превысила бы количество зарегистрированных случаев.

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Комментарии (21)

ivan5_5e4d10fe646f6
Туда сюда кручу верчу но зарплата космическая упала на карту - заслужил
Гражданкa
я бы назвала этот метод - "на глазок"
kuk-vasyusha
Уже ничего не стясняются
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