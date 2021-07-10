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Петербуржцы резко перестали выздоравливать от коронавируса. Число активных больных выросло до 2535

Темпы выздоровления от коронавирусной инфекции в Петербурге резко замедлились

За последние сутки в Петербурге от коронавируса вылечились 52 человека, следует из статистики федерального оперштаба, опубликованной 10 июля. Это заметно меньше, чем ранее. Так, накануне выздоровело 3 868 человек, до этого 3387.

Число заболевших незначительно выросло — до 1978 человек, тогда как накануне было 1951.

Таким образом, число активных больных в Северной столице выросло до 2535. Днем ранее этот показатель составлял всего 711 человек, что не слишком сочеталось с числом занятых коронавирусных коек: только в стационарах Северной столицы лечатся более 10 тысяч человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

Ранее в Смольном и Роспотребнадзоре затруднились объяснить такое расхождение. Одновременно со странички федерального оперштаба пропал столбик с числом активных больных. Но этот показатель по-прежнему можно рассчитать, если вычесть из общего числа заболевших выздоровевших и умерших.

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Комментарии (4)

syshsun
Не знаю,по мне,это мошенничество в чистом виде.
Если люди "выздоровели" значит страховая выплачивает деньги лечебному учреждению,лекарства списываются и т.д.
Я не спец,но мне так кажется.
266148845
После двух лет Барановируса умерло 0.1% населения земли
как то не торкает!
только фонтанку торкает видимо денежки рекой идут ))) тфу срамота
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