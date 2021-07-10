Петербуржцы резко перестали выздоравливать от коронавируса. Число активных больных выросло до 2535

За последние сутки в Петербурге от коронавируса вылечились 52 человека, следует из статистики федерального оперштаба, опубликованной 10 июля. Это заметно меньше, чем ранее. Так, накануне выздоровело 3 868 человек, до этого 3387.



Число заболевших незначительно выросло — до 1978 человек, тогда как накануне было 1951.

Таким образом, число активных больных в Северной столице выросло до 2535. Днем ранее этот показатель составлял всего 711 человек, что не слишком сочеталось с числом занятых коронавирусных коек: только в стационарах Северной столицы лечатся более 10 тысяч человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями.