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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова растет, по России в целом небольшое снижение

Суточное число заражений COVID-19 в Петербурге подбирается к 2000

За последние сутки в России было зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусом, сообщил 10 июля оперштаб. Это чуть меньше, чем днем ранее (25 766).

В Петербурге рост, наоборот, продолжается. За последний день заразилось 1978 человек, тогда как накануне 1951.

За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 40 496 человек. Обработаны 21 601 вызов по номеру 122.

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Комментарии (10)

Steam
Это рывок или уже прорыв, под руководством мудрейшего и несменяемого?
Petr_SPb
Нет, вся борьба свелась к жонглированию цифрами.
Больные так активно выздоравливали в Петербурге, что вчера их оставалось лишь 711. Роспотребнадзор оперативно удалил колонку "Активных" со своего сайта. За вчерашний день, по свежим данным, выздоровело только 52 человека, и число больных стало 2.5 тысячи, хотя только в больницах у нас раза в 4 больше.
Юра Алекс
Пировали, веселились, подсчитали, прослезились...
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