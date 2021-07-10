В Петербурге рост, наоборот, продолжается. За последний день заразилось 1978 человек, тогда как накануне 1951.
За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 40 496 человек. Обработаны 21 601 вызов по номеру 122.
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова растет, по России в целом небольшое снижение
Суточное число заражений COVID-19 в Петербурге подбирается к 2000
За последние сутки в России было зафиксировано 25 082 случая заражения коронавирусом, сообщил 10 июля оперштаб. Это чуть меньше, чем днем ранее (25 766).
В Петербурге рост, наоборот, продолжается. За последний день заразилось 1978 человек, тогда как накануне 1951.
За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 40 496 человек. Обработаны 21 601 вызов по номеру 122.
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