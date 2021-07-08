РНБ отреставрирует здание на набережной Фонтанки в Петербурге

Российская национальная библиотека ищет подрядчика для разработки проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию «Екатерининского института» — здания на набережной Фонтанки в Петербурге. Соответствующая документация 8 июля была опубликована на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет почти 24 млн рублей. Подрядчика выберут по итогам конкурса, рассмотрение заявок намечено на 10 августа. Ему предстоит обследовать здание и разработать проект реставрации всех фасадов здания, а также крыши. Кроме того, исполнитель должен будет расчистить гладкие поверхности фасадов и определить первоначальные колеры окраски.
Здание, расположенное по адресу набережная Фонтанки, 36, литера А — памятник федерального значения. «Екатерининский институт» — образец стиля классицизм, возведенный в 1804–1807 годах, авторство принадлежит знаменитому архитектору Джакомо Кваренги. Институт ордена Святой Екатерины, располагавшийся в здании, был привилегированным женским учебным заведением.