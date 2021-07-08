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Архивные номера BMW помогли поймать пьяного водителя на Красногородской. Он вез беременную подругу из больницы

Полиция задержала пьяного водителя на BMW с архивными номерами в Петербурге

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Охотясь на машины с архивными номерами, инспекторы ГИБДД задержали любителя «пьяной» езды в Красносельском районе Петербурга. В машине он был не один, а с беременной пассажиркой.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 10:30 8 июля у дома 15 по Красногородской улице инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД остановили автомобиль BMW, номера которого в базе числились как архивные. За рулем был 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, попадается он так не впервые: ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде и лишили прав, — так что теперь ему грозит ст. 264.1 УК РФ.

В отношении водителя составили административные материалы за отказ от медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), вождение без прав (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и управление незарегистрированным транспортным средством (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ). Мужчину доставили в отдел полиции.

Кроме того, оказалось, что мужчина в таком виде вез свою беременную подругу из больницы. «Каждый раз удивляюсь беспечности пассажиров. Неужели совсем страха нет и не хочется остановить такого водителя?» — удивляется «Дорожный инспектор».

В минувшие выходные полиция Петербурга провела рейд против водителей машин с архивными номерами. Правоохранители выявили более 120 нарушителей.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

кто-то страшный
Судя по виду машины, от БМВ там уже только шильда.
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