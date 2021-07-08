Охотясь на машины с архивными номерами, инспекторы ГИБДД задержали любителя «пьяной» езды в Красносельском районе Петербурга. В машине он был не один, а с беременной пассажиркой.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около 10:30 8 июля у дома 15 по Красногородской улице инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД остановили автомобиль BMW, номера которого в базе числились как архивные. За рулем был 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, попадается он так не впервые: ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде и лишили прав, — так что теперь ему грозит ст. 264.1 УК РФ.