Охотясь на машины с архивными номерами, инспекторы ГИБДД задержали любителя «пьяной» езды в Красносельском районе Петербурга. В машине он был не один, а с беременной пассажиркой.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 10:30 8 июля у дома 15 по Красногородской улице инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД остановили автомобиль BMW, номера которого в базе числились как архивные. За рулем был 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Как выяснилось, попадается он так не впервые: ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде и лишили прав, — так что теперь ему грозит ст. 264.1 УК РФ.
В отношении водителя составили административные материалы за отказ от медосвидетельствования (
Кроме того, оказалось, что мужчина в таком виде вез свою беременную подругу из больницы. «Каждый раз удивляюсь беспечности пассажиров. Неужели совсем страха нет и не хочется остановить такого водителя?» — удивляется «Дорожный инспектор».
В минувшие выходные полиция Петербурга провела рейд против водителей машин с архивными номерами. Правоохранители выявили более 120 нарушителей.