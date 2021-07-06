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Полиция показала охоту за призраками в Петербурге. «Теслу»-невидимку пока поймали только регистраторы

В Петербурге прошёл рейд против водителей с архивными номерами

«Машины-призраки» с архивными номерами ловили петербургские полицейские в выходные. Из более чем 120 нарушителей треть решила тут же повторить.

ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, за субботу и воскресенье дорожные полицейские выявили 128 автомобилей, владельцы которых прячутся за архивными номерами. Оба комплекта номеров изымали, вместо них водителям вручали протокол. С первого раза правоохранителям вняли не все.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, рискнув продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. В отношении них были составлены протоколы по статье 12.2 КоАП РФ, а автомобили изъяты и помещены на спецстоянку», — рассказывают в ведомстве. Искать нарушителей на дорогах помогают техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.

На следующий день после полицейского рейда ещё одного «невидимку» приметили на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной. «Тесла» без номеров ввинтилась между остановившимися на светофоре машинами, вильнула через «зебру» на «красный» и с визгом рванула дальше. «Наверное, батарейка садилась», — предположили свидетели манёвров.

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Комментарии (3)

Dim22
Сплошь и рядом и не только тесла тесла . Обычно белые поло или кия
BrotherRabbit
Вот интересно: «Тесла» без номеров ввинтилась между остановившимися на светофоре машинами, вильнула через «зебру» на «красный» и с визгом рванула дальше.
И что?
Все поглядели вслед и мило пошутили?
А где правоохранительные органы?
Где их работа?
265947515
А чего номера закрашивают? Как же мы узнаем наших героев?
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