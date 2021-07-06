«Машины-призраки» с архивными номерами ловили петербургские полицейские в выходные. Из более чем 120 нарушителей треть решила тут же повторить.
ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 6 июля, за субботу и воскресенье дорожные полицейские выявили 128 автомобилей, владельцы которых прячутся за архивными номерами. Оба комплекта номеров изымали, вместо них водителям вручали протокол. С первого раза правоохранителям вняли не все.
«Чуть позже около 40 водителей были повторно привлечены к ответственности, рискнув продолжить движение на автомобилях без номерных знаков. В отношении них были составлены протоколы по статье 12.2 КоАП РФ, а автомобили изъяты и помещены на спецстоянку», — рассказывают в ведомстве. Искать нарушителей на дорогах помогают техсредства контроля и фиксации с удаленным доступом к информационным базам ГИБДД.
На следующий день после полицейского рейда ещё одного «невидимку» приметили на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной. «Тесла» без номеров ввинтилась между остановившимися на светофоре машинами, вильнула через «зебру» на «красный» и с визгом рванула дальше. «Наверное, батарейка садилась», — предположили свидетели манёвров.