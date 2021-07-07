Переболевшие коронавирусом петербуржцы начали получать QR-коды. Но сертификат дадут не всем

На прошлой неделе искать QR-коды на госуслугах призвал цифровой вице-губернатор Станислав Казарин, «чтобы не оказаться в неудобной ситуации».



Как рассказали «Фонтанке» читатели, у переболевших коронавирусом в личном кабинете стали появляться QR-коды, действительные в течение шести месяцев после выздоровления. Но получили их только те, кто обращался к врачу. В комздраве «Фонтанке» подтвердили, что тем, кто просто получил положительный тест, сертификат не положен.



«Человек считается переболевшим, если он обращался за медицинской помощью и внесён в регистр переболевших ковидом. Именно из этого регистра информация попадает на «Госуслуги». Именно этот регистр является источником сведений о переболевших. Просто наличие положительного теста не является диагнозом. Диагноз ставит врач при наличии совокупности разных данных: анамнез, объективный осмотр, лабораторные данные и так далее», — сообщили 7 июля в ведомстве.

