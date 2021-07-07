FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
10
Печать

Переболевшие коронавирусом петербуржцы начали получать QR-коды. Но сертификат дадут не всем

Переболевшие ковидом петербуржцы, не обращавшиеся к врачу, не получат QR-код

В случае введения в Петербурге QR-кодов для посещения общепита и мероприятий воспользоваться ими смогут только вакцинированные и те, кто во время болезни обратился за медицинской помощью.

На прошлой неделе искать QR-коды на госуслугах призвал цифровой вице-губернатор Станислав Казарин, «чтобы не оказаться в неудобной ситуации».

Как рассказали «Фонтанке» читатели, у переболевших коронавирусом в личном кабинете стали появляться QR-коды, действительные в течение шести месяцев после выздоровления. Но получили их только те, кто обращался к врачу. В комздраве «Фонтанке» подтвердили, что тем, кто просто получил положительный тест, сертификат не положен.

«Человек считается переболевшим, если он обращался за медицинской помощью и внесён в регистр переболевших ковидом. Именно из этого регистра информация попадает на «Госуслуги». Именно этот регистр является источником сведений о переболевших. Просто наличие положительного теста не является диагнозом. Диагноз ставит врач при наличии совокупности разных данных: анамнез, объективный осмотр, лабораторные данные и так далее», — сообщили 7 июля в ведомстве.

Также QR-код на шесть месяцев могут получить те, кто сделал прививку от коронавируса. Отрицательный ПЦР-тест дает право на код, действительный 72 часа.

© Фонтанка.Ру

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

ПланетаЗемля
Вообще прикол, конечно. Пцр у нас 2500₽ ..что бы qr на 72 часа получить. Жесть какая то. Это вымогательство. Проще в воду добавлять реагент, который бы окрашивал кожу в разные цвета при взаимодействии с вирусом😂 Красный - активная стадия, зеленый - антитела. сразу видно было бы кто под чем)))
266092560
Поразительный по размаху бред. Почему положительный ПЦР не считается, понять не могу. Мало того, что почти никто не загружает результаты в эту систему, так еще на полгода после положительного теста на вакцинацию ставят медотвод. И что прикажете делать? Реально, только второй раз переболеть, какой абсурд!
Марти МакФлай
Переболел почти 7 месяцев назад, а QR-код вчера все равно зачем-то прислали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний