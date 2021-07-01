«Чтобы не оказаться в неудобной ситуации». Смольный предложил петербуржцам получать QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий

«С 1 июля было обновлено федеральное приложение портала государственных услуг. У граждан, имеющих подтверждённую учётную запись пользователя «Госуслуг», теперь появилась возможность на портале увидеть свой статус о вакцинации и иммунизации от коронавируса», — говорится в сообщении аппарата «цифрового» вице-губернатора Станислава Казарина.



QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий могут получить или граждане, полностью прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19, или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, говорится в сообщении. «Уважаемые жители Санкт-Петербурга, я всем предлагаю зайти в свое мобильное приложение портала «Госуслуг», найти этот QR-код, уточнить всю информацию, которая там содержится, чтобы при возникновении необходимости не оказаться в неудобной ситуации», — приводятся в пресс-релизе слова Станислава Казарина.