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«Чтобы не оказаться в неудобной ситуации». Смольный предложил петербуржцам получать QR-коды для посещения ресторанов и мероприятий

Правительство Петербурга рассказало горожанам, как получить QR-код для подтверждения антиковидного статуса.

«С 1 июля было обновлено федеральное приложение портала государственных услуг. У граждан, имеющих подтверждённую учётную запись пользователя «Госуслуг», теперь появилась возможность на портале увидеть свой статус о вакцинации и иммунизации от коронавируса», — говорится в сообщении аппарата «цифрового» вице-губернатора Станислава Казарина.

QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий могут получить или граждане, полностью прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19, или получившие отрицательный результат ПЦР-теста, говорится в сообщении. «Уважаемые жители Санкт-Петербурга, я всем предлагаю зайти в свое мобильное приложение портала «Госуслуг», найти этот QR-код, уточнить всю информацию, которая там содержится, чтобы при возникновении необходимости не оказаться в неудобной ситуации», — приводятся в пресс-релизе слова Станислава Казарина.

Сейчас ограничений для посещения массовых мероприятий и общепита для граждан нет. По информации «Фонтанки», введение ковид-фри зон обсуждалось в качестве возможного ограничения, но пока от этой меры решили отказаться. Так что QR-код пока пригодится петербуржцам, к примеру, для посещения столицы.

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Комментарии (12)

266104700
Чем то фашизм напоминает.
266129880
А дышать когда будем по qr-коду? Раз уже есть можно только по нему, то и к унитазу без него не пускать
Ivan Topor
Нормальный бизнес выживет, ибо забьет болт на все эти фашистские указы, ну а лизоблюдский - пусть сгинет.
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