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Участок трассы М-11 «Нева» от Петербурга до Новгородской области разогнали до 130 км/ч

Максимальную разрешенную скорость на участке платной трассы М-11 «Нева» с 546-го по 680-й километр, проходящем по территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, повысили до 130 км/ч. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор».

О планах повысить летом скоростной лимит на двух участках трассы сообщалось в мае. С 11 июня до 130 км/ч разрешили разгоняться на участке с 59-го по 149-й километр в Московской и Тверской областях. Теперь такой же скоростной режим введен и на участке от Петербурга до Новгородской области. На самой трассе об изменении информируют табло переменной информации и соответствующие дорожные знаки.

В общей сложности теперь водители легковых автомобилей могут проехать со скоростью 130 км/ч 571 километр трассы «Нева». Всего повышенный скоростной лимит действует более чем на тысяче километров дорог, находящихся в ведении «Автодора»: на 418 километрах — 110 км/ч, еще на 598 километрах — 130 км/ч. В госкомпании планируют постепенно увеличивать его и на других участках, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения соответствуют необходимым для этого требованиям.

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Комментарии (17)

Савва Морозов
там изначально средняя такая была, без всякого контроля.
только, иногда, там встречаются разбитки, у которых колесо лопнуло - страшное зрелище.
а так, трасса прямая, даже на 130-150 засыпаешь, пока дальнобой идёт в правом ряду.
муматор
а разве до этого было меньше?
Peshekhod
Какая отрадная новость! Любители мчацццца сами себя повыпилят еще быстрее.
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