Участок трассы М-11 «Нева» от Петербурга до Новгородской области разогнали до 130 км/ч

Максимальную разрешенную скорость на участке платной трассы М-11 «Нева» с 546-го по 680-й километр, проходящем по территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, повысили до 130 км/ч. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор».



О планах повысить летом скоростной лимит на двух участках трассы сообщалось в мае. С 11 июня до 130 км/ч разрешили разгоняться на участке с 59-го по 149-й километр в Московской и Тверской областях. Теперь такой же скоростной режим введен и на участке от Петербурга до Новгородской области. На самой трассе об изменении информируют табло переменной информации и соответствующие дорожные знаки.