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На двух участках трассы М-11 «Нева» разрешат разгоняться до 130 км/ч, в том числе в Петербурге и Ленобласти

«Автодор» повысит разрешенную скорость на двух участках трассы М-11 «Нева»

В июне 2021 года на двух участках платной трассы М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, а также в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге увеличат максимальную разрешенную скорость. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Скоростной режим повысят до 130 км/ч. Это коснется участка с 59-го по 146-й километр трассы, проходящего по Подмосковью и Тверской области, и отрезка с 546-го по 680-й километр в Новгородской области, Ленобласти и Петербурге. С учетом тех участков, где такой режим уже действует, водители легковых автомобилей в общей сложности смогут проехать со скоростью 130 км/ч 571 километр магистрали.

Повышать скоростной лимит до 130 км/ч в России разрешено на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками. Дорога М-11 соответствует этим параметрам, на ней нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами на одном уровне, а все участки с 59-го километра и до Петербурга полностью освещены, отмечают в «Автодоре».

На сегодняшний день общая протяженность участков дорог, находящихся в ведении «Автодора», где действует повышенный скоростной режим, составляет 781 километр. На 418 километрах можно разгоняться до 110 км/ч, еще на 363 километрах — до 130 км/ч.

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Комментарии (4)

мухомор
150 значит.
OdinokiyDupri
А что, кто-то по ней валит меньше?
Едешь 130, а тебя одходят всякие соплярисы на 170..
lamer
Кому-то меньше штрафов придет.
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