На двух участках трассы М-11 «Нева» разрешат разгоняться до 130 км/ч, в том числе в Петербурге и Ленобласти

В июне 2021 года на двух участках платной трассы М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях, а также в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге увеличат максимальную разрешенную скорость. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».



Скоростной режим повысят до 130 км/ч. Это коснется участка с 59-го по 146-й километр трассы, проходящего по Подмосковью и Тверской области, и отрезка с 546-го по 680-й километр в Новгородской области, Ленобласти и Петербурге. С учетом тех участков, где такой режим уже действует, водители легковых автомобилей в общей сложности смогут проехать со скоростью 130 км/ч 571 километр магистрали.